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影／港男穿女裝 聯手台籍少年車手提領詐騙贓款遭逮

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

香港籍黃姓男子穿露背連身長裙女裝，日前聯手台籍少年車手提領詐騙贓款，遭板橋警方識破逮捕，查扣26萬5000元贓款和多張提款卡。警詢後依詐欺罪嫌移送新北檢方偵辦，警方並持續溯源追查上游詐騙集團成員。

板橋警分局板橋派出所副所長馮玉慶和員警邱懷恩、林敬倫3人，本月4日凌晨1時許，在板橋區府中捷運站1號出口處，發現一男一女兩名年輕男女神色慌張，看見警察立刻拔腿就跑，員警見情況有異，當場攔下盤查。

經查，年輕男子為17歲陳姓少年，同行穿露背連身長裙女裝，留著一頭染色長髮者，警方一開始以為是女性，經查其身分，竟是持觀光簽證，隻身來台的30歲黃姓男子。

陳姓少年坦承是詐欺集團取款車手，黃男則供稱是經由telegram通訊軟體與詐騙集團上游接洽，協議以觀光名義申請來台，且由集團提供住宿費、生活費及每日1萬5000元至2萬元等代價從事詐騙車手。

二人當天先依詐騙集團指示，到北市蛾眉街停車場置物櫃拿取8張提款卡和兩支手機，再依指示到板橋區府中捷運站1號出口，操作提款機提領詐騙贓款。

警方當場查扣26萬5000元贓款和8張提款卡及兩支作案用手機，警詢後分別移送新北地檢署及新北地方法院少年法庭偵辦，警方將擴大調閱監視器，持續向上溯源後詐騙團上游成員。

板橋警分局長黃南山表示，歡迎其他國家民眾前來臺灣地區觀光與旅遊，但切勿從事不法活動，民眾求職時應審慎確認工作內容，勿受詐騙集團高薪誘騙，從事不法詐欺行為而身陷囹圄。目前詐騙手法不斷與時俱進，呼籲民眾務必提高警覺，以避免成為歹徒覬覦的對象。若接獲可疑電話，可撥打110或165反詐騙專線查證，以免一時失察，遭受詐騙，讓警方協助保護民眾的生命財產安全。

香港籍黃姓男子穿露背連身長裙女裝，日前聯手台籍少年車手提領詐騙贓款，遭板橋警方識破逮捕，起出26萬5000元贓款。記者王長鼎／翻攝
香港籍黃姓男子穿露背連身長裙女裝，日前聯手台籍少年車手提領詐騙贓款，遭板橋警方識破逮捕，起出26萬5000元贓款。記者王長鼎／翻攝
香港籍黃姓男子穿露背連身長裙女裝，日前聯手台籍少年車手提領詐騙贓款，遭板橋警方識破逮捕，起出26萬5000元贓款。記者王長鼎／翻攝
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香港籍黃姓男子穿露背連身長裙女裝，日前聯手台籍少年車手提領詐騙贓款，遭板橋警方識破逮捕，起出26萬5000元贓款。記者王長鼎／翻攝
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香港籍黃姓男子穿露背連身長裙女裝，日前聯手台籍少年車手提領詐騙贓款，遭板橋警方識破逮捕，起出26萬5000元贓款。記者王長鼎／翻攝
香港籍黃姓男子穿露背連身長裙女裝，日前聯手台籍少年車手提領詐騙贓款，遭板橋警方識破逮捕，起出26萬5000元贓款。記者王長鼎／翻攝

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