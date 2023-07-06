聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／攀奇萊東稜急性腸胃炎求援 黑鷹直升機吊掛就醫
一支15人登山隊伍走奇萊東稜路線，昨晚返程途中，紀姓協作在沿海道9公里處疑似急性腸胃炎發作，不停拉肚子。花蓮縣消防局請求空勤總隊支援，今天出動黑鷹直升機順利將患者吊掛下山送醫。
花蓮縣消防局昨晚7時8分接獲新北市消防局轉報，黃姓聯絡人報案指出，這支登山隊伍1日上山走奇萊東稜，預計6日下山。隊伍中有3、4名協作，其中一名紀姓協作疑似急性腸胃炎，不停拉肚子，且全身發抖、起疹子，上廁所突然倒下無法站立，人在研海林道9公里處一座工寮，需要協助。
花蓮縣消防局請求空勤總隊協助，另為確保救援順利，消防局與太魯閣國家公園管理處、花蓮林管處合約6人地面救援部隊，今晨6時從太魯閣岳王亭入山救援。
空勤直升機今天上午7時從花蓮機場起飛，很快吊掛患者，近8時飛回德興棒球場附近空地降落，由救護車送往花蓮慈濟醫院治療，沒有生命危險。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言