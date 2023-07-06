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影／攀奇萊東稜急性腸胃炎求援 黑鷹直升機吊掛就醫

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

一支15人登山隊伍走奇萊東稜路線，昨晚返程途中，紀姓協作在沿海道9公里處疑似急性腸胃炎發作，不停拉肚子。花蓮縣消防局請求空勤總隊支援，今天出動黑鷹直升機順利將患者吊掛下山送醫。

花蓮縣消防局昨晚7時8分接獲新北市消防局轉報，黃姓聯絡人報案指出，這支登山隊伍1日上山走奇萊東稜，預計6日下山。隊伍中有3、4名協作，其中一名紀姓協作疑似急性腸胃炎，不停拉肚子，且全身發抖、起疹子，上廁所突然倒下無法站立，人在研海林道9公里處一座工寮，需要協助。

花蓮縣消防局請求空勤總隊協助，另為確保救援順利，消防局與太魯閣國家公園管理處、花蓮林管處合約6人地面救援部隊，今晨6時從太魯閣岳王亭入山救援。

空勤直升機今天上午7時從花蓮機場起飛，很快吊掛患者，近8時飛回德興棒球場附近空地降落，由救護車送往花蓮慈濟醫院治療，沒有生命危險。

紀姓協作（右）在沿海林道急性腸胃炎發作，不停拉肚子，今天由空勤總隊黑鷹直升機救下山。圖／空勤花蓮駐地提供
紀姓協作（右）在沿海林道急性腸胃炎發作，不停拉肚子，今天由空勤總隊黑鷹直升機救下山。圖／空勤花蓮駐地提供

黑鷹直升機

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