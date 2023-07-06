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一把萬用鑰匙偷遍北中南夾娃娃機店 賊栽在高雄警手上

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

李姓男子因無業缺錢，鎖定無人看守的夾娃娃機店，以萬用鑰匙竊商品或以油壓剪破壞鎖頭偷錢，偷竊軌跡從新竹到高屏，其中林園區有8家店受害，損失近5萬元；警方佈線追查，在光明路的夾娃娃機店將李逮捕，因有重覆實施再犯之虞，遭檢方聲押獲准。

警方指出，林園及大寮區的夾娃娃機店近月來頻遭竊賊破壞行竊，警方接獲檯主報案，清查被害檯主多數位於光明路的店家，採證發現部分機檯鎖頭遭油壓剪破壞偷走零錢，另機檯商品遭偷走，共有約8名被害者，損失金額近5萬元。

警方佈線追查，發現竊賊身材胖碩，騎乘懸掛贓車牌的機車伺機犯案，鎖定家住屏東的李姓男子（26歲）涉案，李男行竊足跡遍及高雄、台南、嘉義、雲林、苗栗、新竹等地，至少犯案10餘起。

由於李男居無定所，警方以車追人，上月底發現李男又出現在大寮區光明路一帶，埋伏守候，在一家夾娃娃機店發現李男又準備伺機而動行竊，當場將他逮捕，人贓俱獲。

李男坦承因缺錢花用，以買來的萬用鑰匙打開機檯偷商品，並以油壓剪破壞鎖頭偷零錢；警詢後，依竊盜罪嫌移送偵辦，檢方認李男偷竊行為有重覆實施再犯之虞，聲請羈押獲准。

李姓男子因無業缺錢，鎖定無人看守的夾娃娃機店，以萬用鑰匙竊商品或以油壓剪破壞鎖頭偷錢；圖為他在高雄夾娃娃機店行竊畫面。記者石秀華／翻攝
李姓男子因無業缺錢，鎖定無人看守的夾娃娃機店，以萬用鑰匙竊商品或以油壓剪破壞鎖頭偷錢；圖為他在高雄夾娃娃機店行竊畫面。記者石秀華／翻攝
林園警分局警方在光明路一家夾娃娃機店，發現李男又準備伺機而動行竊，當場將他逮捕，人贓俱獲。記者石秀華／翻攝
林園警分局警方在光明路一家夾娃娃機店，發現李男又準備伺機而動行竊，當場將他逮捕，人贓俱獲。記者石秀華／翻攝
林園警分局警方在光明路一家夾娃娃機店，發現李男又準備伺機而動行竊，當場將他逮捕，人贓俱獲。記者石秀華／翻攝
林園警分局警方在光明路一家夾娃娃機店，發現李男又準備伺機而動行竊，當場將他逮捕，人贓俱獲。記者石秀華／翻攝

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