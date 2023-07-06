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台中工安意外！ 台電1工人搭吊車勘查竹木遭電擊命危

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中大肚區今早發生工安意外，台電台中供電區處包商雇用的63歲韓姓工人搭吊車勘查要修剪的竹木時，因吊車接近配電線，被高壓電電擊當場休克、失去生命跡象，經送醫搶救命危。台中勞檢處說明，已派員到場檢查，如違反職安法，最高處30萬元罰鍰並停工改善。

台中供電區營運處說明，台中供電區營運處承攬包商所雇用的韓姓工人執行竹木修剪前勘查，因吊車接近配電線，致遭電擊昏迷休克，經消防員CPR搶救送鳥日林新醫院急救後恢復呼吸心跳，目前生命跡象穩定，尚未清醒，持續在醫院加護病房救治中。

台中市消防局說明，今天上午8時17分，獲報大肚區興和路有人遭電擊受傷需救護，經派遣烏日消防分隊搶救，現場為一名工人已無生命徵象，立即為其CPR等急救處置後，送往烏日林新醫院。

烏日林新醫院說明，63歲韓姓工人到院時有脈搏，經急診急救、插管，以及緊急看電腦斷層跟檢查，找電擊傷的出入口，恢復生命徵象，目前在加護病房接受治療。

勞檢處說明，台電台中供電區處包商雇用的韓姓工人今觸電受傷，勞檢處已派員前往檢查，如查有違反職業安全衛生法規定將處3萬元以上30萬元以下罰鍰並停工改善。

台中市大肚區發生台電台中供電區處包商雇用的韓姓工人今天搭吊車勘查要修剪的竹木時，遭高壓電電擊命危。圖／讀者提供
台中市大肚區發生台電台中供電區處包商雇用的韓姓工人今天搭吊車勘查要修剪的竹木時，遭高壓電電擊命危。圖／讀者提供

勞檢 台電

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