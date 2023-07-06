台中工安意外！ 台電1工人搭吊車勘查竹木遭電擊命危
台中大肚區今早發生工安意外，台電台中供電區處包商雇用的63歲韓姓工人搭吊車勘查要修剪的竹木時，因吊車接近配電線，被高壓電電擊當場休克、失去生命跡象，經送醫搶救命危。台中勞檢處說明，已派員到場檢查，如違反職安法，最高處30萬元罰鍰並停工改善。
台中供電區營運處說明，台中供電區營運處承攬包商所雇用的韓姓工人執行竹木修剪前勘查，因吊車接近配電線，致遭電擊昏迷休克，經消防員CPR搶救送鳥日林新醫院急救後恢復呼吸心跳，目前生命跡象穩定，尚未清醒，持續在醫院加護病房救治中。
台中市消防局說明，今天上午8時17分，獲報大肚區興和路有人遭電擊受傷需救護，經派遣烏日消防分隊搶救，現場為一名工人已無生命徵象，立即為其CPR等急救處置後，送往烏日林新醫院。
烏日林新醫院說明，63歲韓姓工人到院時有脈搏，經急診急救、插管，以及緊急看電腦斷層跟檢查，找電擊傷的出入口，恢復生命徵象，目前在加護病房接受治療。
勞檢處說明，台電台中供電區處包商雇用的韓姓工人今觸電受傷，勞檢處已派員前往檢查，如查有違反職業安全衛生法規定將處3萬元以上30萬元以下罰鍰並停工改善。
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