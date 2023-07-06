新手運旺到擋不住 警專生實習協助查獲槍砲通緝犯

台南市警六分局灣裡所員警昨天下午5點多，在南區灣裡路盤查一台可疑車輛，眼尖實習生孫稟凱發現後座乘客刻意低頭，臉轉向他處，眼神閃躲。他立即轉告警員林葦華，林定眼一看，竟是因槍砲案遭地院通緝柯姓男子，依法解送歸案。

警專41期實習生孫稟凱一心想從警，他覺得有警察在地方，總讓人感到安全，放心。他父親是蓮霧農夫，年輕時曾想當警察，卻因身高不足，被拒於警專大門。

孫稟凱從小受其影響，也盼有朝一日能穿上警察制服，不料他高中應屆畢業時，第一次並未順利錄取，只考上空軍官校，孫稟凱不願讓此生與警察工作錯過，他放棄當空軍的機會，在家苦熬備試一年，終於順利考取警專。

灣裡所學長大讚：「新手運旺到擋不住」。實習生孫稟凱卻不好意思回應：這應歸功於師父林葦華平日紮實的基本功。林開始一天勤務前，總會先「做功課」，查看轄內最新通緝犯發布資料、汽機車失竊地點、並彙整110報案系統三天內的治安、交通熱點，並牢記於心。

林葦華叮囑孫，犯嫌常活動地點，就是出門巡邏的重點。日復一日累積，落實執行每個警政工作環節，才能水到渠成，一舉查獲槍砲通緝犯。