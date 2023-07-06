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高雄轎車左轉燈未亮直接「左切」29歲騎士直行撞上送醫不治

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄29歲林姓男子昨天上午8時許，騎車經過左楠路與後昌路口時，與開車的33歲林姓男子發生碰撞，林姓騎士倒地後送醫不治，警方初步調查，林姓汽車駕駛未依左轉號誌行駛，逕自左轉肇事，全案朝過失致死罪偵辦，事後林姓騎士家屬在網路發文，希望尋求行車記錄器還原真相。

警方調查，林姓騎士與林姓汽車駕駛都行駛在後昌路上，昨上午8時28分許，林姓汽車駕駛行經後昌、左楠路口時，準備左轉進入左楠路，卻未等左轉時相號誌亮起，也未駛入左轉專用車道，就直接從快車道往左切入。

當時對向的林姓騎士見林男開車左轉，因閃避不及撞上，連人帶車倒地，警消獲報後到場，林姓騎士因傷勢嚴重，送醫後宣告不治，兩人酒測值都為0，全案朝過失致死罪偵辦中。

上班途中發生憾事，事後林姓騎士家屬在臉書社團「左營楠梓人」發文，稱弟弟騎乘機車於後昌路與左楠路口發生車禍（已身亡），機車沿後昌路由西向東經過左楠路遭汽車違規左轉撞擊，需要當時的行車記錄器作證，感謝各位。

警方表示，詳細車禍原因已由交通大隊測繪研析，事故發生地點為十字路口，車輛行經路口應減速慢行並遵守號誌，警方將持續針對各項重點違規加強取締。

林姓騎士遭違規左轉的轎車撞上，送醫急救後不治。記者張議晨／翻攝
林姓騎士遭違規左轉的轎車撞上，送醫急救後不治。記者張議晨／翻攝
林姓騎士遭違規左轉的轎車撞上，送醫急救後不治。記者張議晨／翻攝
林姓騎士遭違規左轉的轎車撞上，送醫急救後不治。記者張議晨／翻攝

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