影／台中外送員闖紅燈灑12萬鈔票 警方知有違規卻不罰

台中市警方在前天獲報，北屯區崇德路一帶有大量現金在街頭飄散，警方到場撿拾鈔票，清點後有12萬多元，經後續調閱監視器追查失主，發現是一名擔任外送員的王姓車主在騎乘過程中遺失，不過也發現，王男在騎乘過程中，還有闖紅燈違規情事，因此聯絡王男到場領回，但因此案交通違規未接獲檢舉，警方不予開罰。

第五警分局文昌派出所警員林旻谷、陳宗麟在前天上午獲報，北屯區崇德路、青島路有大量現金散落在地上，警方趕往現場，在車水馬龍的車陣中，一一將散落在路面、安全島的鈔票拾起，隨即返回駐地調閱監視器。

經調閱監視器後發現，原來是民眾報案前，有一名王姓外送員疑為趕著送餐，闖紅燈經過路口後掉落，警方通知王男到所釐清。

王男到所後提供機車行車記錄器，以佐證該筆現金是他所遺失，他稱遺失的現金是當天上午在市場賺取的酬勞，要拿到銀行存入，途中因有外送工作，才會在急著送餐時，不慎遺失現金。警方確認該筆現金是王男所遺失後，由王男簽收領回。

至於王男違反道交條例部分，警方解釋，因此案是在追查遺失物失主的過程中，意外從路口監視器發現，但監視器非用來開罰，而王男提供的行車記錄器也僅為證明其為失主，此案未接獲民眾檢舉，因此雖然在追查過程中，得知王有違規行為，但仍不予開罰。