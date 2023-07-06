影／竹北氣爆少年現況曝…身插8管臉最嚴重 一度水腫90公斤

新竹縣竹北市「帝王至尊」大樓因瓦斯外洩氣爆，造成16歲陳姓少年全身燒燙傷高達91%。少年舅舅彭梓銨今透露少年復原狀況。他說，姪子臉部燒燙傷最為嚴重，身上插著8大管線，雖然有意識但無法說話，每天都要進行清創，相當煎熬，今天也臨時要開刀。新竹縣前議員杜文中也集合企業愛心，共同捐贈18萬幫助少年復健之路。

彭梓銨說，姪子至今都還在林口長庚加護病房，也因姪子爆炸當時穿吊嘎，目前臉部、胸口、背部傷口最嚴重，都有2至3度燒燙傷，每天因為怕細菌感染，至少都要清創1次，姪子有時清醒、有時昏迷，「那種痛我們無法感受，雖然不能幫他承受，但希望在復健的路能夠幫忙」。

彭梓銨指出，氣爆第一天，姪子水腫到90幾公斤，現在還要觀察2至3個月，等脫離險境後，才有機會植皮、復健，目前皮膚有望排汗，但因怕細菌感染，其他親戚都不能進去探望，少年爸、媽每天也只有1小時可以探病，他也因插管沒辦法說話，目前還不知道何時可以離開加護病房，因為燒傷面積太大了。

彭梓銨也希望新竹瓦斯公司負起責任，發生這種意外，不僅是單純瓦斯漏氣這麼簡單，希望大家互相監督，讓新竹瓦斯公司負責到底。

杜文中說，他之前也住在帝王至尊，大樓的居民都是他的老鄰居，看到老家氣爆，心如刀割、感同身受，尤其是看到陳小弟91%嚴重燒傷，每天都要清創一次，全身插管非常辛苦，每天度日如年，針對後續的照護，杜文中號召6家企業募集了關懷基金，表達對陳小弟的關心。

目前陳小弟還在加護病房，還未度過安全期，杜文中指出，他有社會關懷公益協會，主要是幫助社會需要幫助的人，後續陳小弟在生活、就學和就業上，若有相關需要，他會全力來協助，盼望外界一起集氣、禱告，讓陳小弟能盡快恢復，盼社會能多一份愛心與關心，讓他能順利度過難關。