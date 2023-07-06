豐原男警闖女同事家涉偷內褲 法院一審無罪理由曝光

時任台中豐原分局洪姓警員愛慕黃姓女同事，涉嫌入侵她租屋處偷走內褲，曝光後遭記過調職，檢方依侵入住宅竊盜罪嫌起訴他；審理時洪員堅決否認，法院審酌監視器沒拍到他偷東西，且租屋處梯間、公共區沒門禁，難排除他人行竊可能，一審判洪無罪，可上訴。

豐原分局當時對洪員紀2小過、調離現職，並稱只要是員警風紀案件絕對從嚴咎責，同時對被害女警加強關懷。

檢方起訴指出，洪姓警員因愛慕黃姓女警，2022年4月27日凌晨2點多在派出所內見四下無人，就拿走黃女放在辦公桌內的鑰匙，騎車到黃租屋處未經同意闖入，前後偷走黃女衣櫃的內褲，以及女房東放在洗衣籃的安全褲。

檢方查，洪員同年5月12日得知黃女回台南老家，當天凌晨1點多見她租屋處大門沒關再度入侵，結果在樓梯間發現2樓有人，就在1樓廚房、梯間徘徊，還想著「不能這樣做，如果被發現後果會很嚴重」。

結果洪正要離開時就被女房東發現詢問，洪就偽稱「要找3樓房客」隨後趕緊離開，事後經黃女、女房東調閱監視器全案才曝光，台中地檢署依侵入住宅竊盜罪嫌起訴洪。

台中地院審理時，洪員堅詞否認犯行，辯稱自己只有走到2樓公共區域，沒有進入房間，也沒有偷黃女、女房東的內褲和安全褲，還說「只是想看一下黃女的生活環境」，不能因為他有進入就認定東西是他偷的，租屋處還有其他房客、樓下是早餐店，通道敞開。

法院查，黃女起初認為內褲是在曬衣場不見，後又認為已收進房間才消失，也曾懷疑是3樓房客帶男朋友回來才這樣，究竟是否在屋內遭竊，仍有疑問；女房東同樣就自己安全褲是在陽台或洗衣籃內被偷，前後證詞不一。

法院指出，洪員雖有爬樓梯到2樓，但無證據顯示他有進黃女屋內，畫面也沒拍到他下樓時手持物品，且2人5月4日至6日才發現內褲被偷，距離洪4月27日入侵已隔一段時間。

法院也認為，租屋處1樓是早餐店，且1樓通往2樓樓梯無門禁，洗衣籃、曬衣場都在公共區物，包括早餐店客人、其他房客及親友都能輕易前往，仍有可能是其他人闖入偷走內褲，判處洪員無罪。