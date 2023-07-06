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誤信一頁式廣告詐騙 台南婦買車險被詐騙百萬元

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市70歲程姓婦人在網路看到一頁式賣車廣告，能以低價購到便宜進口車，她信以為真前往銀行提款，行員查覺有異通報警方，警員以廣告上沒有銷售地址相當可疑，並舉實際案例說明，她才恍然大悟，保住一百萬元。

台南警二分局海安所巡佐楊元林、警員黃揚傑，昨天上午11點多接獲金華路某銀行行員通報疑似有人遭到詐騙要提款，員警便立即趕往處理。

70歲的程姓婦人向警方說，她在家中上網時，跳出一頁式耳機賣車廣告，她與對方接洽時，對方指示程婦僅需要提領100萬元，就能買到物超所值非常便宜的進口車，誘騙程婦購買上當。程婦因打算購車給自己兒子使用，所以便至銀行臨櫃提款100萬元。

海安所巡佐楊元林、警員黃揚傑詢問程婦提款用途時，程婦稱是要購買進口車的錢，警方請程婦提供相關買車資訊，及請程婦撥打電話給兒子時，程婦均無法提供。

警員以實際案例告知程婦典型的詐騙手法，告知一頁式網頁廣告，販賣來路不明的汽車、價格落差太大，沒有銷售地址相當可疑，一頁式詐騙購物網站的網站特徵其實一直在變，也會隨著時間進化，民眾應多加警覺，程婦才打消提款念頭。

台南市警二分局表示，一頁式詐騙網站吸引人的點，是以低於市價引誘消費者，並盜用官方網站照片增加民眾信任度，甚至利用通訊群組以私下交易的方式詐騙，如有任何疑義，可撥打165反詐騙諮詢專線或110查證。

台南市警員黃揚傑(左)戳破一頁式廣告詐騙，攔阻程姓婦人(右)遭詐騙100萬元。記者黃宣翰／翻攝
台南市警員黃揚傑(左)戳破一頁式廣告詐騙，攔阻程姓婦人(右)遭詐騙100萬元。記者黃宣翰／翻攝

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