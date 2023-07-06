影／機車群聚沿路鳴按喇叭 板警攔查開出16張罰單

新北市板橋區昨晚街頭出現一大批機車群聚沿路鳴按高音喇叭擾民，板橋警方出動線上巡邏警網攔查，共開出16張罰單，改裝高音喇叭的機車已通知到監理站驗車。

板橋警分局昨天晚上9時15分接獲民眾報案，板橋區國慶路往土城方向，有為數眾多的年輕人騎乘20餘輛機車，沿路按鳴喇叭妨礙安寧，警方立刻派遣線上巡邏警網前往攔截取締，共舉發人行道違規停車11件、無照駕駛4件、改裝高音喇叭1件、依法扣車1輛重機車，總開罰金額為3萬2400元。