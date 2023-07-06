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影／機車群聚沿路鳴按喇叭 板警攔查開出16張罰單
新北市板橋區昨晚街頭出現一大批機車群聚沿路鳴按高音喇叭擾民，板橋警方出動線上巡邏警網攔查，共開出16張罰單，改裝高音喇叭的機車已通知到監理站驗車。
板橋警分局昨天晚上9時15分接獲民眾報案，板橋區國慶路往土城方向，有為數眾多的年輕人騎乘20餘輛機車，沿路按鳴喇叭妨礙安寧，警方立刻派遣線上巡邏警網前往攔截取締，共舉發人行道違規停車11件、無照駕駛4件、改裝高音喇叭1件、依法扣車1輛重機車，總開罰金額為3萬2400元。
警方呼籲，暑假期間青少年朋友請從事正當休閒活動，警方持續執行「暑期青春專案」各項保護青少年措施，加強防制危險駕車及取締改裝噪音車，以維護民眾行車安全及居住安寧。
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