賣靈骨塔有靠山穩賺 高雄婦捧252萬買12個這理由收手

高雄76歲李姓老婦在通訊軟體認識一名黃姓男子，對方誘騙她公司有賣靈骨塔，且背後有靠山，投資穩賺不賠，李婦深信，捧252萬一口氣買12個靈骨塔，幸銀行經理和警方苦勸，告知3月一名嘉義男子已遭詐52萬8000元，李婦聽聞嚇到才打消匯款。

前鎮警分局復興路派出所警方上月底接獲中國信託銀行南高雄分行報案，指一名老婦人欲匯款大筆金額購買靈骨塔，疑似遭到詐騙，線上巡邏警網隨即到場了解。

在銀行準備匯款的李姓老婦告知警方，在通訊軟體認識一名自稱「黃先生」的男子，黃男遊說她，經營的公司從事投資靈骨塔買賣，宣稱靈骨塔位後面有靠山，能夠藏風聚氣，購買後穩賺不賠，讓她十分心動，因為1個靈骨塔21萬，她打算一口氣花252萬買12個靈骨塔位投資。

警方和銀行經理在現場苦勸李婦，警方查詢165系統，發現對方所指稱的公司在今年3月已成功詐騙嘉義一名男子52萬8000元，經理在旁曉以大義，「如果它是合法合理可以賺錢的，沒問題，但就是騙人的」。