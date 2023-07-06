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新北男騎Gogoro中和區路口與休旅車相撞 傷重送醫不治

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

戴姓男子今天凌晨騎Gogoro電動機車在新北市中和區撞上劉姓女子駕駛的白色休旅車，當場撞飛，因傷重送醫後宣告不治。詳細車禍肇事原因及責任歸屬現由警方調查釐清中。

新北市中和警方今天凌晨2時許獲報，中和區景平路與安樂路口發生重大傷亡車禍，員警速到場，發現騎Gogoro電動機車戴男（38歲）倒臥在地，頭部受到重創，當場失去生命跡象，駕駛白色休旅車的劉姓女子（24歲）受到驚嚇癱坐在地，二人均送往醫院救治，但戴男因傷勢過重，經送醫急救仍於3時許宣告不治。

據了解，戴男當時騎電動機車由安樂路往中和區南勢角方向行駛，劉女駕駛豐田白色休旅車，沿著景平路由中和往板橋方向行駛，雙方在路口處發生碰撞，戴男機車直接撞上休旅車右側，導致汽車車門板金凹陷，安全氣囊爆開，機車車頭則嚴重毀損。劉女酒測值為零，戴男仍需抽血檢測，詳細車禍原因及肇事責任歸屬，仍有待警方調閱監視器進一步釐清。

戴姓男子今天凌晨騎Gogoro電動機車在新北市中和區撞上劉姓女子駕駛的白色休旅車，戴男當場撞飛，因傷重送醫後宣告不治。記者王長鼎／翻攝
戴姓男子今天凌晨騎Gogoro電動機車在新北市中和區撞上劉姓女子駕駛的白色休旅車，戴男當場撞飛，因傷重送醫後宣告不治。記者王長鼎／翻攝
戴姓男子今天凌晨騎Gogoro電動機車在新北市中和區撞上劉姓女子駕駛的白色休旅車，戴男當場撞飛，因傷重送醫後宣告不治。記者王長鼎／翻攝
戴姓男子今天凌晨騎Gogoro電動機車在新北市中和區撞上劉姓女子駕駛的白色休旅車，戴男當場撞飛，因傷重送醫後宣告不治。記者王長鼎／翻攝

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