新北男騎Gogoro中和區路口與休旅車相撞 傷重送醫不治

戴姓男子今天凌晨騎Gogoro電動機車在新北市中和區撞上劉姓女子駕駛的白色休旅車，當場撞飛，因傷重送醫後宣告不治。詳細車禍肇事原因及責任歸屬現由警方調查釐清中。

新北市中和警方今天凌晨2時許獲報，中和區景平路與安樂路口發生重大傷亡車禍，員警速到場，發現騎Gogoro電動機車戴男（38歲）倒臥在地，頭部受到重創，當場失去生命跡象，駕駛白色休旅車的劉姓女子（24歲）受到驚嚇癱坐在地，二人均送往醫院救治，但戴男因傷勢過重，經送醫急救仍於3時許宣告不治。