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彰化人倫悲劇 男子重擊妻致死 少年遭父追打滿身血衝超商求救

聯合報／ 記者林宛諭劉明岩／彰化即時報導

彰化縣福興鄉一名男子昨晚疑與外籍配偶有爭執，持榔頭猛敲妻子頭部，導致妻子重傷送醫後不治，男子失控也追打其17歲兒子，兒子滿身是血躲進超商求救，幸好超商店員即時阻止，少年送醫救治，頭部也重創，幸好沒生命危險，男子行凶原因，警方調查中。

這起人倫悲劇是發生在昨晚，福興鄉沿海路四段一家超商衝進一名滿身是血的少年喊著「救命」求救，只見一名62歲男子拿著榔頭衝進超商追打17歲的少年，並對超商人員說「我爸爸拿榔頭打我。」隨即躲在店員後方。

光著上半身也全身沾著血跡的男子則持榔頭與店員對峙，店員隨即報警處理，警方也發現，男子昨晚和45歲妻子發生口角，一時氣憤竟持榔頭猛打妻子，造成妻子頭骨碎裂送醫急救到院後即失去生命跡象，雖一度搶救回來，但到深夜仍重傷不治。

少年頭部也被其父親重擊到凹陷，幸好經搶救後，暫無生命危險，初步調查，男子是列管的低收入戶，有憂鬱症病史，鄰居說他和外籍配偶時常吵架，男子行凶原因警方調查中。

福興鄉昨晚一名男子疑與外籍配偶有爭執，持榔頭把妻子打到傷重不治，還追打其17歲兒子，兒子滿身是血躲進超商求救。圖／照片取自爆料公社二館
福興鄉昨晚一名男子疑與外籍配偶有爭執，持榔頭把妻子打到傷重不治，還追打其17歲兒子，兒子滿身是血躲進超商求救。圖／照片取自爆料公社二館
福興鄉昨晚一名男子疑與外籍配偶有爭執，持榔頭把妻子打到傷重不治，還追打其17歲兒子，兒子滿身是血躲進超商求救，躲在店員後方。圖／照片取自爆料公社二館
福興鄉昨晚一名男子疑與外籍配偶有爭執，持榔頭把妻子打到傷重不治，還追打其17歲兒子，兒子滿身是血躲進超商求救，躲在店員後方。圖／照片取自爆料公社二館
福興鄉昨晚一名男子疑與外籍配偶有爭執，持榔頭把妻子打到傷重不治，還追打其17歲兒子，兒子滿身是血躲進超商求救。圖／照片取自爆料公社二館
福興鄉昨晚一名男子疑與外籍配偶有爭執，持榔頭把妻子打到傷重不治，還追打其17歲兒子，兒子滿身是血躲進超商求救。圖／照片取自爆料公社二館

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