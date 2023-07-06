馬崙山山難 山友感嘆又是7月

3人到台中登馬崙山，其中一人失蹤，民間搜救人員昨天在河床發現遺體。圖／取自臉書登山借問站 葉姓男子一行3人，本月2日挑戰八關七雄之一的馬崙山，葉先行獨自下山卻失聯，民間搜救人員昨天在河床發現遺體；去年7月，台鐵員工粘男獨攀馬崙山，失蹤6天後，被發現墜落溪谷身亡。2名罹難山友均獨自行走疑墜落，時間點都在7月，引起登山界議論。

腳程較快的葉姓男子失蹤後，同行2名友人報案，台中市消防隊員連續多天上山搜尋，昨天由中華民國山難救助協會中區搜救委員會搜救人員，在河床找到葉男遺體，疑為高處墜落死亡。

去年7月14日，彰化台鐵員工42歲粘男獨自挑戰馬崙山失蹤6日，家屬報警，並請「跑山獸」協助搜尋，19日發現粘男遺體墜落馬崙溪。由於粘男與葉男墜落死亡，發生時間與山難地點都是馬崙山，在登山界已掀起議論，山友也呼籲，登山避免獨行，安全至上。

為了避免類似不幸事件一再發生，台中市消防局第二救災救護大隊副大隊長蔡石芳表示，山友手機務必下載「離線地圖」，就算山區沒有網路訊號，也可以定位、顯示路徑，若偏離步道可即時走回。

此外，上山前應備足保暖衣物、頭燈、帽子與雨衣，充足水分與食物，蔡石芳說，爬山前應查閱天氣預報，若氣候不佳，不要硬攀登，最後，務必攜伴同行，若體力好、腳程快，也應等待同伴，避免獨行釀意外。

林務局東勢林管處表示，馬崙山全程7公里，來回至少需要8小時，呼籲山友回程保留體力，注意腳程與路況。