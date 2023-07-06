聽新聞
test
0:00 / 0:00

1工人觸電亡 大巨蛋局部停工

聯合報／ 記者楊正海林佳彣／台北報導

台北大巨蛋昨天下午3時10分左右發生工安意外，1名工人，在大巨蛋3樓天花板從事行動電源發射模組安裝拉線作業時不慎觸電身亡。圖／北市勞檢處提供
台北大巨蛋昨天下午3時10分左右發生工安意外，1名工人，在大巨蛋3樓天花板從事行動電源發射模組安裝拉線作業時不慎觸電身亡。圖／北市勞檢處提供
台北大巨蛋昨發生工安意外，45歲袁姓男性工人在3樓包廂區施作電信工程時觸電，當場失去生命跡象，送醫仍不治。死者是中華電信包商人員，北市勞檢處指出，重罰包商30萬元，並將雇主及現場負責人送地檢署偵辦，令局部停工。

大巨蛋持續趕工中，力拚7月取得使用執照，並且於今年年底試營運。遠雄集團指出，該電信包商人員從事行動電源發射模組安裝拉線，被發現倒在通風管上，經同事發現後，緊急送往國泰醫院急救，雖一度恢復呼吸心跳，最後仍宣告不治，目前優先協助家屬進行後續處置，另配合勞檢單位檢查。

勞檢處派員赴現場發現，現場違反職業安全衛生法規定，員工死亡，先依職安法重罰最高30萬元，並將勞工雇主及現場負責人移送地檢署，等復工計畫送勞檢處審查合格後，才准復工。

勞檢 大巨蛋

延伸閱讀

大巨蛋工人管道作業觸電身亡 勞檢處下令局部停工

大巨蛋工安意外1工人遭電擊送醫搶救 遠雄：已恢復心跳

大巨蛋工安意外 1工人遭電擊命危搶救中

台北大巨蛋工安意外 1男疑觸電倒下命危送醫

相關新聞

自撞標誌桿四輪朝天翻覆公墓旁 車內受困男女1死1命危

台南左鎮區今天傍晚17點多，發生一起自撞車禍。一輛黑色自小客車行經台20線20.8K處靠近第一公墓時，疑似車速過快自撞標...

浮潛失蹤家人沿海岸尋找 男子被發現時已身亡

胡姓男子今天和家人到基隆市大武崙沙灘戲水，胡男疑在浮潛時溺水，漂流到湖海路一段海岸，被人發現時已死亡。警方獲報前往處理，...

重機合歡山「犁田」擊落單車 一問竟是要價15萬公路車

合歡山是國內知名景點，也是不少自行車騎士挑戰的目標，近期有車友為備戰全運會，騎公路車上山自主訓練，未料卻在快到昆陽時，遭...

明新科大旁 瘋傳有持刀搶劫雙人組

近來有網友在臉書和LINE群發布2張男子照片，標註「新豐明新街持刀搶劫雙人組」，消息瘋傳，一度引起竹縣新豐居民和明新科大...

1工人觸電亡 大巨蛋局部停工

台北大巨蛋昨發生工安意外，45歲袁姓男性工人在3樓包廂區施作電信工程時觸電，當場失去生命跡象，送醫仍不治。死者是中華電信...

馬崙山山難 山友感嘆又是7月

葉姓男子一行3人，本月2日挑戰八關七雄之一的馬崙山，葉先行獨自下山卻失聯，民間搜救人員昨天在河床發現遺體；去年7月，台鐵...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦