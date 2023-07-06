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1工人觸電亡 大巨蛋局部停工
台北大巨蛋昨發生工安意外，45歲袁姓男性工人在3樓包廂區施作電信工程時觸電，當場失去生命跡象，送醫仍不治。死者是中華電信包商人員，北市勞檢處指出，重罰包商30萬元，並將雇主及現場負責人送地檢署偵辦，令局部停工。
大巨蛋持續趕工中，力拚7月取得使用執照，並且於今年年底試營運。遠雄集團指出，該電信包商人員從事行動電源發射模組安裝拉線，被發現倒在通風管上，經同事發現後，緊急送往國泰醫院急救，雖一度恢復呼吸心跳，最後仍宣告不治，目前優先協助家屬進行後續處置，另配合勞檢單位檢查。
勞檢處派員赴現場發現，現場違反職業安全衛生法規定，員工死亡，先依職安法重罰最高30萬元，並將勞工雇主及現場負責人移送地檢署，等復工計畫送勞檢處審查合格後，才准復工。
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