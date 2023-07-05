老婦住家前過馬路遭輾斃 大貨車司機依過失致死法辦
嘉義縣中埔鄉後庄中山路台18線轉角路口，今天清晨5點半左右，84歲許姓老婦行走過路口時，遭綠燈左轉55歲曾男駕駛大貨車當場輾斃，事故地點離許婦住家不到25公尺。曾男聲稱當時車身有震一下，不知有撞到行人。今天下午檢警相驗，曾男被依過失致死罪嫌法辦，晚上檢方複訊後無保請回。
警方調查，許姓老婦疑站在大貨車右前方，未走行人穿越道，疑紅燈快跑要穿越馬路，大貨車綠燈起步左轉，剛好在貨車死角，慘遭右前輪輾壓，當場死亡。
大貨車駕駛曾卸貨完，原路返回時，見警方在路口處理車禍事故，想起剛剛自己行駛該路口，疑似有壓到東西。他下車了解，向警方表示，不知道有擦撞到行人，當時車身有震動，心裡覺得怪怪，回到現場配合警方調查。
警方確定該大貨車為肇事車輛無誤，也在該大貨車右前輪上發現血跡。
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