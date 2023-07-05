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自撞標誌桿四輪朝天翻覆公墓旁 車內受困男女命危送醫

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導

台南左鎮區今天傍晚17點多，發生一起自撞車禍。一輛黑色自小客車行經台20線20.8K處靠近第一公墓時，疑似車速過快自撞標誌桿，導致整台車翻覆，車內1對男女無生命跡象，救護人員已緊急送部立台南醫院新化分院及安南醫院。警方表示，目前已將30歲女乘客轉送成大醫院急救，而該起事故持續調查中。

據了解，駕駛轎車的28歲莊姓男子載30歲女性友人，經過台20線新化往玉井方向，疑似車速過快且太靠近外側車道，撞上標誌桿，導致整輛車四腳朝天翻覆，兩人受困在車內；標誌桿因衝擊力道猛烈，傾斜45度且上方道路指引標誌也勾落電線。

救護人員抵達現場後，發現車內受困的男女已經OHCA，緊急破壞車體。17時52分，先救出女子送往部立台南醫院新化分院；17時54分，救出2莊姓駕駛，緊急送往安南醫院；消防人員也通知台電前往現場處理遭擊落電線。

新化警分局表示，女性友人身分尚待查證中，目前已將她從新化分院轉成大醫院急救，該起交通事故由警方持續調查中。

救護人員抵達現場後，發現車內受困的一對男女已OHCA，緊急破壞車體。先救出年約30歲的女子送往部立台南醫院新化分院，後救出莊男，緊急送往安南醫院。記者李文德／翻攝
救護人員抵達現場後，發現車內受困的一對男女已OHCA，緊急破壞車體。先救出年約30歲的女子送往部立台南醫院新化分院，後救出莊男，緊急送往安南醫院。記者李文德／翻攝
救護人員抵達現場後，發現車內受困的一對男女已OHCA，緊急破壞車體救出兩人，目前30歲女乘客已從新化分院轉送成大醫院救治。記者李文德／翻攝
救護人員抵達現場後，發現車內受困的一對男女已OHCA，緊急破壞車體救出兩人，目前30歲女乘客已從新化分院轉送成大醫院救治。記者李文德／翻攝
駕駛轎車莊男經過台20線新化往玉井方向，疑似車速過快且太靠近外側車道，撞上標誌桿，導致整輛車180度翻覆，兩人受困在車內。圖／讀者提供
駕駛轎車莊男經過台20線新化往玉井方向，疑似車速過快且太靠近外側車道，撞上標誌桿，導致整輛車180度翻覆，兩人受困在車內。圖／讀者提供

成大醫院 台南 車禍

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