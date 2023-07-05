快訊

鎖定囤房大戶再出招！政院明將通過囤房稅修法 非自住稅率最高達4.8％

民眾半路攔截新北消防災勘車 及時救回瀕死七旬老婦

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市1名70歲老婦今天上午在三重區中華路上突然昏倒停止呼吸，恰巧1輛消防局勘災車在旁邊等紅燈，駕駛就是高階救護員，民眾衝過去攔車求救，及時實施CPR並通知救護車送醫，救回寶貴性命。

消防局三重中隊高階救護機動支援隊隊員鄒獻慶，今天上午10時46分結束支援勤務駕車返隊途中，在三重區中華路停等紅燈，突然有民眾衝過來敲窗，表示路旁有1名老婦人走路昏倒需要幫助。

鄒獻慶下車查看，發現老婦已經沒有心跳呼吸，趕緊請熱心民眾協助將老婦搬運至陰涼處，立刻實施CPR，同步通知119派遣救護車，在二重分隊救護車趕抵之前，老婦已恢復自主心跳、呼吸，隨即送至市立三重醫院，診治後完全清醒。

消防局第三救災救護大隊陳志德大隊長表示，本案成功關鍵在於民眾即時求救，以及救護人員專業技術，患者才得以由鬼門關拉回。在高品質CPR過程中，持續給予腦部血液灌流，可減少腦部損害，增加搶救生命成功機會、提升患者康復程度。

陳志德呼籲，當身邊有人失去呼吸心跳，應立即求救，等待救護人員到場前，可以接受119電話指導立即執行CPR，就有機會提升病人到醫院前存活率，爭取獲康復機會。

新北市消防局三重中隊高階救護機動支援隊隊員鄒獻慶（中），今天被民眾攔車求助，及時救回路倒瀕死七旬老婦。示意圖／消防局提供
新北市消防局三重中隊高階救護機動支援隊隊員鄒獻慶（中），今天被民眾攔車求助，及時救回路倒瀕死七旬老婦。示意圖／消防局提供
新北市消防隊員曾一峰（左起）、鄒獻慶、郭芫志，今天聯手救回路倒瀕死七旬老婦。圖／消防局提供
新北市消防隊員曾一峰（左起）、鄒獻慶、郭芫志，今天聯手救回路倒瀕死七旬老婦。圖／消防局提供

CPR 救護車

延伸閱讀

新北逆子弒母案 檢方聲押獲准

新北男童智慧手表自燃燒傷 業者：系列產品免費檢測

新北逆倫弒母身首分離 兒子下午移送北檢複訊

新北防豪大雨釀積淹水 里長盼增加抽水馬達加速排水

相關新聞

重機合歡山「犁田」擊落單車 一問竟是要價15萬公路車

合歡山是國內知名景點，也是不少自行車騎士挑戰的目標，近期有車友為備戰全運會，騎公路車上山自主訓練，未料卻在快到昆陽時，遭...

自撞標誌桿四輪朝天翻覆公墓旁 車內受困男女命危送醫

台南左鎮區今天傍晚17點多，發生一起自撞車禍。一輛黑色自小客車行經台20線20.8K處靠近第一公墓時，疑似車速過快自撞標...

桃園騎士倒地遭後方大貨車輾過 「半邊頭不見」當場死亡

桃園市觀音區今下午2點多發生一起死亡車禍，一名男騎士騎著一般重型機車行經成功路二段，因超車不慎擦撞大貨車倒地，結果後方另...

民眾半路攔截新北消防災勘車 及時救回瀕死七旬老婦

新北市1名70歲老婦今天上午在三重區中華路上突然昏倒停止呼吸，恰巧1輛消防局勘災車在旁邊等紅燈，駕駛就是高階救護員，民眾...

台南轎車自撞電線桿翻覆 1男1女無生命跡象急送醫

台南左鎮區今天傍晚17點多，發生一起自撞車禍。一輛黑色自小客車行經台20線靠近第一公墓時，自撞電線桿導致整台車翻覆，車內...

大巨蛋工人管道作業觸電身亡 勞檢處下令局部停工

台北大巨蛋下午3時10分左右發生工安意外，1名45歲袁姓男性工人，在大巨蛋3樓天花板從事行動電源發射模組安裝拉線作業時疑...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦