民眾半路攔截新北消防災勘車 及時救回瀕死七旬老婦
新北市1名70歲老婦今天上午在三重區中華路上突然昏倒停止呼吸，恰巧1輛消防局勘災車在旁邊等紅燈，駕駛就是高階救護員，民眾衝過去攔車求救，及時實施CPR並通知救護車送醫，救回寶貴性命。
消防局三重中隊高階救護機動支援隊隊員鄒獻慶，今天上午10時46分結束支援勤務駕車返隊途中，在三重區中華路停等紅燈，突然有民眾衝過來敲窗，表示路旁有1名老婦人走路昏倒需要幫助。
鄒獻慶下車查看，發現老婦已經沒有心跳呼吸，趕緊請熱心民眾協助將老婦搬運至陰涼處，立刻實施CPR，同步通知119派遣救護車，在二重分隊救護車趕抵之前，老婦已恢復自主心跳、呼吸，隨即送至市立三重醫院，診治後完全清醒。
消防局第三救災救護大隊陳志德大隊長表示，本案成功關鍵在於民眾即時求救，以及救護人員專業技術，患者才得以由鬼門關拉回。在高品質CPR過程中，持續給予腦部血液灌流，可減少腦部損害，增加搶救生命成功機會、提升患者康復程度。
陳志德呼籲，當身邊有人失去呼吸心跳，應立即求救，等待救護人員到場前，可以接受119電話指導立即執行CPR，就有機會提升病人到醫院前存活率，爭取獲康復機會。
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