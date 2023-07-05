民眾半路攔截新北消防災勘車 及時救回瀕死七旬老婦

新北市1名70歲老婦今天上午在三重區中華路上突然昏倒停止呼吸，恰巧1輛消防局勘災車在旁邊等紅燈，駕駛就是高階救護員，民眾衝過去攔車求救，及時實施CPR並通知救護車送醫，救回寶貴性命。

消防局三重中隊高階救護機動支援隊隊員鄒獻慶，今天上午10時46分結束支援勤務駕車返隊途中，在三重區中華路停等紅燈，突然有民眾衝過來敲窗，表示路旁有1名老婦人走路昏倒需要幫助。

鄒獻慶下車查看，發現老婦已經沒有心跳呼吸，趕緊請熱心民眾協助將老婦搬運至陰涼處，立刻實施CPR，同步通知119派遣救護車，在二重分隊救護車趕抵之前，老婦已恢復自主心跳、呼吸，隨即送至市立三重醫院，診治後完全清醒。

消防局第三救災救護大隊陳志德大隊長表示，本案成功關鍵在於民眾即時求救，以及救護人員專業技術，患者才得以由鬼門關拉回。在高品質CPR過程中，持續給予腦部血液灌流，可減少腦部損害，增加搶救生命成功機會、提升患者康復程度。