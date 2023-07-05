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桃園騎士倒地遭後方大貨車輾過 「半邊頭不見」當場死亡

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市觀音區今下午2點多發生一起死亡車禍，一名男騎士騎著一般重型機車行經成功路二段，因超車不慎擦撞大貨車倒地，結果後方另輛大貨車閃避不及，當場輾過騎士，造成男騎士頭部重創，腦漿外溢當場死亡。

男騎士今下午2點30分，騎乘機車沿觀音區成功路二段內側直行，在民族路路口欲超越前方郭姓男子駕駛的大貨車時，遭該車碰撞至外側車道，再被後方黃姓男子駕駛的大貨車追撞。

桃園市消防局第三大隊草漯分隊獲報到場，看到男騎士遭大貨車碰撞後躺在馬路上，機車則倒在一旁，男騎士遭撞擊後安全帽當場被碾扁，頭部重創，腦漿及碎片四溢，明顯死亡未送醫。

大園分局表示，警方獲報到場處理，肇事的24歲黃男酒測值為0，另一名56歲郭姓大貨車駕駛肇事逃逸，警方已掌握對象並通知到案說明，詳細肇事原因待後續調查釐清。

桃園觀音一名男騎士超車不成遭大貨車撞擊身亡。記者周嘉茹／翻攝
桃園觀音一名男騎士超車不成遭大貨車撞擊身亡。記者周嘉茹／翻攝
男騎士倒地被後方大貨車閃避不及當場撞上。記者周嘉茹／翻攝
男騎士倒地被後方大貨車閃避不及當場撞上。記者周嘉茹／翻攝

桃園 車禍 機車騎士

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