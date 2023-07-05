樹林大樓地下室汽車突竄火 18分鐘撲滅 車頭毀無人傷
新北市樹林區復興路一棟社區大樓地下室，今天下午竄出大量濃煙，由於社區一樓是連鎖超市，一度引發採購民眾恐慌。警消獲報出動大量人車前往，發現是汽車引擎蓋起火，經布水線火勢18分鐘撲滅，現場沒有人受傷，起火原因待查。
據了解，今天下午4時27分左右，新北市樹林區復興路一棟社區大樓地下室，突然冒出大量濃煙旋即竄出火舌，由於社區一樓為連鎖超市情況一度危急。警消獲報出動警、義消32人、各式搶救車輛16輛趕抵，經布水線入內，發現起火點為一輛汽車引擎蓋立即灑水灌救。
所幸現場沒有人受傷，火勢18分鐘後撲滅，初估燃燒面積約5平方公尺左右，至於確切起火原因，有待火調人員調查後才能釐清。
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