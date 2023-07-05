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中醫師扮國父嫁女兒！「毛澤東」、「鄧小平」現身祝賀 賓客全笑翻

靠網路或交友軟體社交 警拍片提醒別落入愛情陷阱

聯合報／ 記者李易昌／新北即時報導

愛情」常常被詐騙集團利用作為詐財的手段之一，新北市土城警分局製作以網路或是軟體交友為題，杜絕愛情騙子的防詐影片「TRUE LOVE?」並在暑假期間推出，讓民眾及學子能避免落入愛情陷阱。

除投資型詐騙外，愛情陷阱也常是民眾遭詐的手段之一，警方表示，由於現代人忙碌工作，難有時間出外社交，近期多款交友軟體問世，民眾透過軟體交友的同時，也可能落入愛情詐騙陷阱。

土城警分局為此製作以網路或交友軟體的防詐影片，提醒民眾勿因一時孤單寂寞覺得冷，被網路或交友軟體上的聊天對象溫情暖語給哄騙，相繼將辛苦血汗錢丟入「愛情騙子的帳戶」中。

影片由廣福派出所副所長張是婕與警員劉晉榮、許峻豪、林志遠、黃俊穎就執勤中所遇，及現實生活中所經歷，拍攝成短片供廣大的網友們點閱，過程中，副所長張是婕、警員吳嘉明也不忘向好奇圍觀的民眾進行反詐騙宣導，期能讓宣導效益極大化。

由左至右為警員許峻豪、副所長張是婕、警員林志遠、警員何思瀚。記者李易昌／翻攝
由左至右為警員許峻豪、副所長張是婕、警員林志遠、警員何思瀚。記者李易昌／翻攝
工作忙！靠網路或交友軟體社交，警提醒別落入愛情陷阱。記者李易昌／翻攝
工作忙！靠網路或交友軟體社交，警提醒別落入愛情陷阱。記者李易昌／翻攝

愛情 詐騙集團 交友軟體

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