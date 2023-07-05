北市男逛全聯偷24個麵包 被逮說身上有錢「就是想偷」

楊姓男子日前走進北市萬華區某間全聯福利中心閒晃，看到店內的現烤麵包豐富多樣，偷走架上24個麵包後離去，店家事後查帳發現金額有異，調閱監視器發現麵包遭竊立刻報警。警方循線通知楊男到案說明，他供稱身上有1000多元，但不想付錢，就想偷吃，警詢後被依竊盜罪嫌送辦。

萬華警方上月10日獲報全聯發生竊盜案，店長報案稱，查帳時發現金額有異，調閱店內監視器畫面發現有一名身穿白上衣戴黑色帽子的男子，偷走架上麵包，包括大熱狗、菠蘿麵包、紅豆麵包、火腿可頌等高達24個，財損846元。