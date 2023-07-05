抓不到娃娃超不爽? 30台娃娃機玻璃一夜全破
苗栗縣竹南鎮一家夾娃娃機店，今天凌晨遭人惡意敲破機台玻璃洩憤，店家清點共有30台娃娃機被毀，警方據報調查發現，機台內商品並未遭竊，初步研判犯罪動機可能是消費糾紛所致，經現場勘查採證，並擴大調閱監視器後，已掌握特定犯嫌，依法偵辦中。
竹南警分局表示，5日凌晨接獲民眾報案，稱有一名身分不詳男子，毀損轄內某處選物販賣機店內的機台，立即派遣線上巡邏警力及鑑識人員到場處理採證，但員警到場時犯嫌已逃逸。
警方聯繫該店家負責人到場清點，現場遭毀損機檯共有30台，毀損情形均是被打破機台玻璃。由於機台內商品並未被竊走，研判是抓不到娃娃等消費糾紛遭到報復，員警於現場先行拉起封鎖線，並請店家暫停營業，避免後續有其他物品遭竊或衍生其他問題。
全案經調閱監視器後，已掌握特定犯嫌，現正積極查緝到案說明，以釐清犯罪動機。警方也呼籲，遇有糾紛或滋事案件，應即通知警方到場處理，避免危害擴大，對於細故糾紛的處理方式，應以理性態度及尋求正常管道處理，以免觸法，因小失大。
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