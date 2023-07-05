彰化3年已發生20件瓦斯氣爆 更換瓦斯鋼瓶要遵守程序

今年6月24日新竹縣竹北市一棟大樓因瓦斯外洩引發氣爆，造成多人輕重傷，其他各地也有類似事故發生，彰化縣在最近3年以來，因瓦斯引發氣爆案件也達20件，造成2死9傷，彰化縣消防局呼籲民眾，應遵守更換瓦斯鋼瓶的程序，避免瓦斯外洩，引發氣爆風險。

彰化縣消防局指出，從2020年到今年6月為止，彰化縣內因瓦斯引發氣爆案件達20件，其中，2021年6月26日下午社頭鄉社斗路氣爆，造成1人死亡，死者當時正在炊粿；去年1月22日晚間社頭鄉崙雅巷氣爆造成1人燒燙傷、去年8月25日晚間溪湖鎮員鹿路炸雞店氣爆，延燒5民宅，1人受傷。

為避免瓦斯氣爆一再發生，消防局表示，民眾使用瓦斯時，切記應遵守更換瓦斯鋼瓶的程序，正確步驟如下：

1、先關閉舊瓦斯鋼瓶開關及周圍火源(如：瓦斯爐等)。

2、再鬆開瓦斯鋼瓶連接之調整器。

3、換裝新瓦斯鋼瓶接上調整器並旋緊。

4、打開新瓦斯鋼瓶開關，確認安裝妥當無漏氣情形。

消防局表示，瓦斯桶應直立放置並固定防止傾倒，且放在室外通風良好，避免陽光直射的地方，使用時應防止瓦斯外洩，以避免在室內蓄積引發危險，發現瓦斯外洩時不要驚慌，應謹遵「禁火、關氣、推窗、離開」等4步驟處理，並到戶外撥打119報案求助。

瓦斯外洩處理步驟如下:

1、「禁」：禁止開、關任何電器，避免產生火花。

2、「關」：關閉瓦斯開關。

3、「推」：輕輕推開窗戶通風，讓瓦斯飄散出去。