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居民恐慌…街上持器械拍38秒行車糾紛短片南警傳喚3少年到案
社群帳號「社會事新聞影音」昨日傳出一則38秒短片，顯示台南仁德後壁厝，3名少年未戴安全帽騎乘機車，又手持不明器械。在大街上拍攝行車糾紛影片，更將整段過程上傳網路。台南歸仁警分局表示，今天已通知當事人到案，將釐清案情後依法究責。
「你是在拍什麼？」少年轉過彎後，立即抽出不明器械，對著鏡頭叫囂。還能聽到鏡頭後的笑聲。昨「社會事新聞影音」社群帳號，傳出一則38秒短片，有3名少年在仁德區後壁厝巷弄間，未戴安全帽騎車狂飆。
據了解，三名少年年紀約18到20歲，一時興起，在大街上拍攝行車糾紛影片，事後還將過程上傳網路，引起當地居民恐慌，大嘆「現在孩子是怎麼了？」
台南歸仁警分局表示，已經由轄區派出所及偵查隊組成專案小組，調閱路口監視器及查訪等方式，已在今早上通知其中的蔡姓少年到案說明，全案將釐清案情後依法究辦。
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