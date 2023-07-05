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4男4女蝙蝠洞潛水遭洋流帶離岸際 海巡艇馳援載回脫險
新北市瑞芳區蝙蝠洞公園海域，今天有4男4女潛水時，被洋流帶離預定路線，無法自行游回岸上。消防局獲報到場，發現8人距海岸約500公尺，初步研判立即危險，最後由海巡署巡防艇將8人接上船，載回深澳漁港脫險。
新北市消防局「119」救災救護指揮中心今天下午2點5分接獲報案，指蝙蝠洞公園海域有4男4女被洋流帶離岸際，無法自行游上岸。
據了解，10名具潛水執照的民眾今天到蝙蝠洞海域潛水，過程中遠離岸際。其中2名男子體力許可，自行游回岸上後，打119求助。
消防局出動第6大隊部、瑞芳中隊和瑞芳、瑞亭、雙溪、貢寮、秀峰分隊共18車34人前往救援。消防人員趕到現場後，得知4男4女每個人都有穿潛水衣，背負空氣瓶，聚在距岸約500公尺的海面，應無立即危險。
海巡署也出動巡防艇前往救援，下午2點38分到達8人待援地點，將8人救上船後，載往深澳漁港上岸，化解危機。
新北消防第6大隊長億田表示，潛水要隨時注意天氣狀況，可以透過浪況、潮汐預報App判斷海況，海象不好絕對不能強行下水。潛水活動前也要瞭解當地海況、水深情況及氣象警報等信息，並根據自身條件選擇適合的區域潛水。如果發生突發狀況或不慎發生危安情事，可立即撥打119或118報案，讓救援單位能第一時間投入能量執行救援。
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