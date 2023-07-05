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假投資App詐老翁8百萬 警抓車手見工作手機桌布是林襄

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

75歲老翁日前誤信詐騙集團，下載假投資App軟體約4個月，投入800多萬資金卻無法出金獲利，驚覺受騙報案。內湖警方日前警民合作逮捕收取280萬現金的游姓車手，同時發現他是啦啦隊女神林襄粉絲，詐騙工作手機桌布換上林襄照片，全案依詐欺罪嫌送辦，並追緝上游詐團共犯。

內湖分局康樂派出所指出，老翁報案稱今年初在YouTube點擊廣告，加入LINE投資群組，並依指示下載投資App軟體，群組成員稱有老師協助代操，他陸續面交、匯款約8百多萬元，直到近日才發現無法出金獲利，驚覺受騙4個多月。

警方偵辦期間發現詐團車手又約老翁見面，企圖收取280萬的「出金手續費」，隨即安排專案小組埋伏，老翁配合警方與車手約定面交，交付假鈔，成功逮獲29歲詐欺現行犯游姓車手。

警方發現，游姓車手加入詐團僅約1個月，日前無詐騙前科，手上的工作用詐騙手機桌布，換置成當紅啦拉隊女神林襄。游男雖落網害怕未來的刑責，但也大方說向警方坦承，自己是林襄粉絲，才會把上游給的工作手機桌布換成偶像照片。

全案依詐欺罪嫌送辦，同時向上溯源，追查同案詐欺共犯。內湖分局呼籲，詐騙集團利用各類廣告訊息誘導被害人投資，造成許多人血本無歸，提醒民眾切勿點擊來路不明投資廣告，避免落入詐騙陷阱。

警方查獲游姓車手涉嫌向被害老翁收取280萬元。記者蕭雅娟／翻攝
警方查獲游姓車手涉嫌向被害老翁收取280萬元。記者蕭雅娟／翻攝
詐團游姓車手的工作手機以啦啦隊女神林襄作為背景桌布。記者蕭雅娟／翻攝
詐團游姓車手的工作手機以啦啦隊女神林襄作為背景桌布。記者蕭雅娟／翻攝

詐騙集團 車手 林襄

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