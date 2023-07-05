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大甲媽繞境機動應變隊 指導彰基防範醫療暴力

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化基督教醫院6月11日凌晨發生一名男子持鋸闖入行凶暴力事件，幸好當時主治醫師黃彥偉會同駐衛警將男子制伏，才未造成更大傷害。彰基「亡羊補牢」，請來護衛大甲媽祖遶境的彰化縣警局「機動應變隊」教官，舉辦防範暴力課程，包括簡單防身術及各種醫療暴力的防範事項，以保障醫護人員與病患就醫安全。

由彰化縣警局訓練科長林世明帶領的「機動應變隊」，是由技術教官、霹靂隊員組成的菁英隊伍，他們除了體能好以外，有的還有柔道及跆拳道等專長，並具備反恐、武裝攻堅及重大暴力犯罪處理等能力，今年大甲媽祖遶境期間，震懾各方角頭，成功完成零暴力衝突的任務。

彰化基督教醫院表示， 國內各界對於醫療暴力雖然採取零容忍立場，但醫療院所急診、門診不滿醫護處置的病患、家屬的暴力行為，或情緒失控民眾，到院挑釁、接續傷害病患的醫療暴力事件，仍時有所聞。彰基因此邀請縣警局，舉辦「辨識醫院高風險暴力族群以及暴力防範」教育訓練課程，包括簡單防身術及各種醫療暴力的防範事項，以保障醫護人員與病患就醫安全。

縣警局訓練科科長林世明表示，鑑於醫院的急診室、病房，常發生不理智的民眾對醫療人員暴力相向，警察局長張國雄特別指示由他率領總教官及教官，配合彰基教導簡單的防身術，就是在警察還沒到達現場的時候，醫護人員要怎麼去保護自己，甚至保護被害人，進而能夠逮捕加暴者。

彰化縣警局訓練科總教官陳志輝表示，課程中安排讓醫療同仁能夠辨識暴力高危險族群，還有簡單的防身術，讓醫療同仁在面對暴力危險的時候，能夠沉著應對，也能夠適時地來通報警方做進一步的處理。。

彰基醫務秘書、急診暨重症醫學部主任林晏任醫師表示，很感謝警察局這麼多的教官出動，協助彰基同仁學習，彰基同仁在課程中學習很多，不但是自我防身的方式，還有怎麼樣去發現可能有危險的族群且加以隔離，甚至早期通報警方，這是急診室人員應該要面對的重要課題。

彰基舉辦「辨識醫院高風險暴力族群以及暴力防範」教育訓練課程，圖為遭勒頸之反擊教學：手拍擊對方重要部位之後，再進行膝擊，讓自己有逃脫機會。圖／彰基提供
彰基舉辦「辨識醫院高風險暴力族群以及暴力防範」教育訓練課程，圖為遭勒頸之反擊教學：手拍擊對方重要部位之後，再進行膝擊，讓自己有逃脫機會。圖／彰基提供
彰基舉辦「辨識醫院高風險暴力族群以及暴力防範」教育訓練課程，圖為遭勒頸之反擊教學，反手拍擊對方重要部位。圖／彰基提供
彰基舉辦「辨識醫院高風險暴力族群以及暴力防範」教育訓練課程，圖為遭勒頸之反擊教學，反手拍擊對方重要部位。圖／彰基提供
彰基舉辦「辨識醫院高風險暴力族群以及暴力防範」教育訓練課程，由彰化縣警察局訓練科長林世明帶領教官傳授簡單防身術，圖為遭勒頸狀況教學：雙手掰住對方勒頸之手，讓自己能夠呼吸。圖／彰基提供
彰基舉辦「辨識醫院高風險暴力族群以及暴力防範」教育訓練課程，由彰化縣警察局訓練科長林世明帶領教官傳授簡單防身術，圖為遭勒頸狀況教學：雙手掰住對方勒頸之手，讓自己能夠呼吸。圖／彰基提供
彰基舉辦「辨識醫院高風險暴力族群以及暴力防範」教育訓練課程，由彰化縣警察局訓練科長林世明（左3）帶領教官前往分享經驗，並傳授簡單防身術。圖／彰基提供
彰基舉辦「辨識醫院高風險暴力族群以及暴力防範」教育訓練課程，由彰化縣警察局訓練科長林世明（左3）帶領教官前往分享經驗，並傳授簡單防身術。圖／彰基提供
彰基舉辦「辨識醫院高風險暴力族群以及暴力防範」教育訓練課程，由彰化縣警察局訓練科長林世明（左4）帶領教官前往分享經驗，並傳授簡單防身術。圖／彰基提供
彰基舉辦「辨識醫院高風險暴力族群以及暴力防範」教育訓練課程，由彰化縣警察局訓練科長林世明（左4）帶領教官前往分享經驗，並傳授簡單防身術。圖／彰基提供
彰基舉辦「辨識醫院高風險暴力族群以及暴力防範」教育訓練課程，圖為遭勒頸之反擊教學：手拍擊對方重要部位之後，再進行膝擊，讓自己有逃脫機會。圖／彰基提供
彰基舉辦「辨識醫院高風險暴力族群以及暴力防範」教育訓練課程，圖為遭勒頸之反擊教學：手拍擊對方重要部位之後，再進行膝擊，讓自己有逃脫機會。圖／彰基提供

教官 大甲媽祖

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