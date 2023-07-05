大甲媽繞境機動應變隊 指導彰基防範醫療暴力

彰化基督教醫院6月11日凌晨發生一名男子持鋸闖入行凶暴力事件，幸好當時主治醫師黃彥偉會同駐衛警將男子制伏，才未造成更大傷害。彰基「亡羊補牢」，請來護衛大甲媽祖遶境的彰化縣警局「機動應變隊」教官，舉辦防範暴力課程，包括簡單防身術及各種醫療暴力的防範事項，以保障醫護人員與病患就醫安全。

由彰化縣警局訓練科長林世明帶領的「機動應變隊」，是由技術教官、霹靂隊員組成的菁英隊伍，他們除了體能好以外，有的還有柔道及跆拳道等專長，並具備反恐、武裝攻堅及重大暴力犯罪處理等能力，今年大甲媽祖遶境期間，震懾各方角頭，成功完成零暴力衝突的任務。

彰化基督教醫院表示， 國內各界對於醫療暴力雖然採取零容忍立場，但醫療院所急診、門診不滿醫護處置的病患、家屬的暴力行為，或情緒失控民眾，到院挑釁、接續傷害病患的醫療暴力事件，仍時有所聞。彰基因此邀請縣警局，舉辦「辨識醫院高風險暴力族群以及暴力防範」教育訓練課程，包括簡單防身術及各種醫療暴力的防範事項，以保障醫護人員與病患就醫安全。

縣警局訓練科科長林世明表示，鑑於醫院的急診室、病房，常發生不理智的民眾對醫療人員暴力相向，警察局長張國雄特別指示由他率領總教官及教官，配合彰基教導簡單的防身術，就是在警察還沒到達現場的時候，醫護人員要怎麼去保護自己，甚至保護被害人，進而能夠逮捕加暴者。

彰化縣警局訓練科總教官陳志輝表示，課程中安排讓醫療同仁能夠辨識暴力高危險族群，還有簡單的防身術，讓醫療同仁在面對暴力危險的時候，能夠沉著應對，也能夠適時地來通報警方做進一步的處理。。