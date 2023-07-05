嘉縣男殺妻兒後自戕亡不起訴 存活男童離開傷心地

嘉義縣吳姓男子被控4月間持刀殺害林姓妻子、2名兒子後自戕，吳男、妻子及大兒子3人不治，小兒子重傷。嘉檢日前偵結，因凶嫌已死亡，不起訴處分；小兒子已康復轉學至中部。

嘉義地檢署的不起訴書指出，涉嫌行凶的38歲吳男與30歲妻子林女育有一對10歲、8歲兒子，住在水上鄉，雙方因時常爭吵鬧離婚，且分居中，原本要簽署離婚協議書，因為了兒子監護權爭執不下，最後不歡而散。

檢方表示，吳男於4月21日凌晨持一把25公分長的水果刀，利用屋外的鋁梯爬上2樓陽台進入臥室內，涉嫌殺害妻子及2名小孩後，則持刀在雙手及頸部自殘並墜樓，吳男父親清晨看見兒子傳與妻兒同歸於盡的訊息趕到現場，吳男、林女及大兒子已不治，小兒子重傷送醫。

嘉義市聖馬爾定醫院表示，當時重傷男童被送醫時，左頸有1處穿刺傷，導致右胸有氣血胸情形，立即手術治療，住院期間恢復良好，已於5月2日出院休養。

男童就讀國小校長表示，男童治療期間，師長都有前往探望，也將善心人士所捐助未來的學費款項，交給男童長輩；男童恢復狀況佳，看到同學錄製的影片，還會露出微笑，並告訴導師很想回學校上課、與同學一起玩，不過，9月的新學期，男童則轉學至中部的國小就讀。

嘉義縣社會局長張翠瑤今天告訴中央社記者，發生這起不幸事件，令人遺憾，未來應關注這名存活下來男童的生活及心理受創部分，惟恐男童會產生創傷後壓力症候群，在住院及休養期間，社會局都有請心理諮商師進行療癒創傷。

張翠瑤指出，社會局也有召開吳男、林女的家屬會議，並請律師在場說明權利義務，最後，雙方同意男童由外婆帶回中部照顧，離開這個傷心地，社會局也會將男童心理諮商個案轉介至當地的縣市政府負責。

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