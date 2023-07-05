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早上8點多通勤尖峰擋路中「害竹科人塞爆」 警一查駕駛酒駕睡死

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹縣34歲吳姓男子因不勝酒力，昨天上午8時許開車行經竹北市中華路麥當勞前路口時，竟直接在車上睡著。由於正逢上班時間，該路段又是竹北通往竹科重要道路，後方出現回堵車潮。警方到場後，拍打吳男車窗均無反應，正打算破窗時，吳男才猛然醒來。警方發現吳男全身酒味，酒測值高達每公升0.88毫克，立即將他依公共危險罪嫌送辦。

竹北警分局指出，昨天早上8時許接獲民眾報案，指出中華路麥當勞前有車輛停於路中間許久。警方趕抵現場查看，並拍打車門呼喊，但駕駛均在車上毫無反應。

由於此刻正逢上班時間，車潮眾多，該路段又是新豐、竹北前往竹科重要道路，吳男的行為已妨害交通，加上警方也擔心駕駛安危，於是準備敲破車窗。沒想到在敲下去前一刻，吳男突然醒來，並自己開門下車。

警方在盤查過程中，發現吳男渾身酒味，且精神恍惚、答非所問，經酒測後發現，吳男酒測值高達0.88毫克，立即將他依公共危險罪嫌送辦。警方也呼籲，切勿心存僥倖酒後駕車，保護自己也保護其他用路人的安全，警方會強力執法，加強稽查易發生路段等場所，降低酒駕發生率。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

警方趕抵現場查看，並拍打車門呼喊，但駕駛均在車上毫無反應。記者黃羿馨／翻攝
警方趕抵現場查看，並拍打車門呼喊，但駕駛均在車上毫無反應。記者黃羿馨／翻攝
酒駕的吳男竟直接在車上睡著，由於正逢上班時間，該路段又是竹北通往竹科重要道路，後方出現回堵車潮。圖／翻攝自竹北大小事
酒駕的吳男竟直接在車上睡著，由於正逢上班時間，該路段又是竹北通往竹科重要道路，後方出現回堵車潮。圖／翻攝自竹北大小事
警方在盤查過程中，發現吳男渾身酒味，且精神恍惚、不斷咳嗽，經酒測後發現，吳男酒測值高達0.88毫克。記者黃羿馨／翻攝
警方在盤查過程中，發現吳男渾身酒味，且精神恍惚、不斷咳嗽，經酒測後發現，吳男酒測值高達0.88毫克。記者黃羿馨／翻攝

酒測 酒駕 竹科

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