獨留3歲女兒在家墜樓 父涉過失致死罪起訴

曹姓男子離婚後獨自扶養3歲女兒，今年4月間把女兒獨自留在家中，便外出參加社區會議，不料女童爬上房間窗邊墜樓身亡。士檢日前偵查終結，依過失致死罪起訴曹男。

警消獲報，指4月25日晚間8時許1名女童墜樓，立即派員到場處理，發現女童頭部外傷、意識不清，女童父親曹男得知後，立即陪同女童到台北市馬偕醫院急診室搶救，女童因出血性休克傷重不治。警方將曹男依過失致死罪送辦，並將全案移由台北市社會局裁處。

士林地檢署起訴書指出，曹男與妻子去年離婚後獨自扶養女兒，今年4月25日晚間6時許，曹男把女兒從幼稚園接回台北市大同區住處，卻於晚間7時許將女兒獨自留在家中，便出門參加社區會議，不久後女童從房間窗戶跌落至人行道上身亡。

檢察官認為，曹男於偵查時坦承將女兒獨留在家中，但依照兒童及少年福利與權益保障法規定，父母不得使6歲以下兒童獨處，依據現場事故發現人證述、相驗報告書等資料，依過失致死罪起訴曹男。