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瑞芳男子幫乾媽出氣持刀找人理論當街追逐 警火速逮人送辦
汪姓男子疑因尤姓乾媽向陳姓男子借車衍生糾紛，昨天找來張姓、林姓男子助陣，涉嫌持刀在新北巿瑞芳區民生街要陳男下車理論。陳男停車後，涉嫌帶著刀、棍下車，雙方當街追逐，引人側目。警方到場只看到陳男受輕傷，循線查獲3嫌到案，今天偵詢後將全案依妨害秩序罪嫌送辦。
據了解，陳男買車時有辦分期付款，後來把車借給尤女使用。尤女開車時發生車禍，把車開到維修廠修理，又因陳男未按時繳納車貸，放貸銀行人員到修車廠發走陳男的車。
陳男要求尤女賠償他的損失，但尤女認為只需付修車費，車子被銀行取走，是因為陳男未繳貸款，與她無關，雙方發生不快。
汪男得知陳男事後常找尤女「麻煩」，心生不滿，昨天找張男和林男同行，由張男開車載汪男，林男騎機車，下午4點多在民生街發現陳男。汪持刀和徒手的張男、林男要求陳男下車，在路旁僵持一會兒後，陳男持刀、棍下車，雙方在路上追逐，當地店家紛紛查看發生什麼事。
瑞芳警分局接獲報案派員到場時，僅看到陳男在場，左手掌有約２公分撕裂傷，送醫包紮後無大礙。警方調閱監視器追查涉案人，連夜逮捕汪男、張男、林男帶回偵詢，今依妨害秩序罪嫌將4人移送基隆地檢署偵辦。
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