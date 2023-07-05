瑞芳男子幫乾媽出氣持刀找人理論當街追逐 警火速逮人送辦

汪姓男子疑因尤姓乾媽向陳姓男子借車衍生糾紛，昨天找來張姓、林姓男子助陣，涉嫌持刀在新北巿瑞芳區民生街要陳男下車理論。陳男停車後，涉嫌帶著刀、棍下車，雙方當街追逐，引人側目。警方到場只看到陳男受輕傷，循線查獲3嫌到案，今天偵詢後將全案依妨害秩序罪嫌送辦。

據了解，陳男買車時有辦分期付款，後來把車借給尤女使用。尤女開車時發生車禍，把車開到維修廠修理，又因陳男未按時繳納車貸，放貸銀行人員到修車廠發走陳男的車。

陳男要求尤女賠償他的損失，但尤女認為只需付修車費，車子被銀行取走，是因為陳男未繳貸款，與她無關，雙方發生不快。

汪男得知陳男事後常找尤女「麻煩」，心生不滿，昨天找張男和林男同行，由張男開車載汪男，林男騎機車，下午4點多在民生街發現陳男。汪持刀和徒手的張男、林男要求陳男下車，在路旁僵持一會兒後，陳男持刀、棍下車，雙方在路上追逐，當地店家紛紛查看發生什麼事。