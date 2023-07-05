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馬崙山連2年山難都在7月墜落溪谷亡 山友掀討論

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

去年7月，台鐵員工粘男獨攀谷關七雄之一馬崙山，失蹤6天，被山區搜尋高手「跑山獸」發現墜落溪谷身亡；本月2日，葉男一行3人挑戰馬崙山，葉先行獨自下山卻失聯，今民間搜救人員在河床發現遺體。2名罹難山友均獨自行走疑墜落，時間點都在7月，在登山界已掀起議論。

本月2日，葉男等3人到台中市攀爬谷關七雄的馬崙山，其中腳程快的葉姓男子失蹤，2名友人報案，台中消防隊員連續多天上山搜尋，今天由中華民國山難救助協會中區搜救委員會搜救人員發現，在河床找到遺體，疑為高處墜落死亡。

台中市消防局表示，今天出動消防人員9名、義消1名、林務局2名、民間搜救團體人員19名，共計人員31名、搜救犬2隻、空拍機1台，尚在救援處理中。

由於葉男獨自走下馬崙山，與去年7月14日，彰化台鐵員工42歲粘男獨自挑戰馬崙山失蹤6日，家屬報警，並請「跑山獸」協助搜尋，19日發現粘男遺體墜落馬崙溪，其發生時間與山難地點都是馬崙山，在登山界已掀起議論，山友也呼籲，登山避免獨行，安全至上。

去年7月，台鐵員工粘男獨攀谷關七雄之一馬崙山，失蹤6天，被發現墬落溪谷身亡；本月2日，葉男獨自下山卻失聯，今民間搜救人員在河床發現遺體。2名罹難山友均獨自行走疑墜落，時間點都在7月，在登山界已掀起議論。圖／讀者提供
去年7月，台鐵員工粘男獨攀谷關七雄之一馬崙山，失蹤6天，被發現墬落溪谷身亡；本月2日，葉男獨自下山卻失聯，今民間搜救人員在河床發現遺體。2名罹難山友均獨自行走疑墜落，時間點都在7月，在登山界已掀起議論。圖／讀者提供
葉男等3人到台中市攀爬谷關七雄的馬崙山，其中腳程快的葉姓男子失蹤，台中市消防局緊急搜尋中。圖／取自臉書登山借問站
葉男等3人到台中市攀爬谷關七雄的馬崙山，其中腳程快的葉姓男子失蹤，台中市消防局緊急搜尋中。圖／取自臉書登山借問站

失蹤 山友

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