三重公寓6樓更換屋頂 工人被強風掀起的鐵皮擊中墜地亡

新北市三重區今天上午有工人在永福街某公寓頂樓更換鐵皮屋頂，施工期間1名61歲簡姓工人疑似被強風掀起的鐵皮擊中，從6樓墜落，送醫急救之後宣告死亡。

據了解，現場是5層樓老舊公寓，頂樓有加蓋，78歲趙姓屋主因頂樓鐵皮屋的屋頂老舊，雇用簡姓承包商及39歲陳姓員工更換鐵皮，大約上午8時56分，施工中颳起強風，簡男疑被強風掀起的鐵皮擊中，連同鐵皮從頂樓墜落。

消防隊獲報趕抵時，簡男正面趴在地上，明顯看到額頭撕裂傷，滿臉都是血，救護車送往市立三重醫院途中已經沒有生命徵象，急救後於上午10時16分宣告死亡。