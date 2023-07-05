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三重公寓6樓更換屋頂 工人被強風掀起的鐵皮擊中墜地亡

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重區今天上午有工人在永福街某公寓頂樓更換鐵皮屋頂，施工期間1名61歲簡姓工人疑似被強風掀起的鐵皮擊中，從6樓墜落，送醫急救之後宣告死亡。

據了解，現場是5層樓老舊公寓，頂樓有加蓋，78歲趙姓屋主因頂樓鐵皮屋的屋頂老舊，雇用簡姓承包商及39歲陳姓員工更換鐵皮，大約上午8時56分，施工中颳起強風，簡男疑被強風掀起的鐵皮擊中，連同鐵皮從頂樓墜落。

消防隊獲報趕抵時，簡男正面趴在地上，明顯看到額頭撕裂傷，滿臉都是血，救護車送往市立三重醫院途中已經沒有生命徵象，急救後於上午10時16分宣告死亡。

警方初步調查，現場施工未經申請許可，且工人在高空作業沒有保護設備。後續將通報市政府工務局、勞檢處、區公所等相關單位安排稽查。

新北市三重區今天上午有工人在永福街某公寓頂樓更換鐵皮屋頂，施工期間1名61歲簡姓工人疑似被強風掀起的鐵皮擊中，從6樓墜落，送醫急救之後宣告死亡。記者林昭彰／翻攝
新北市三重區今天上午有工人在永福街某公寓頂樓更換鐵皮屋頂，施工期間1名61歲簡姓工人疑似被強風掀起的鐵皮擊中，從6樓墜落，送醫急救之後宣告死亡。記者林昭彰／翻攝
新北市三重區今天上午有工人在永福街某公寓頂樓更換鐵皮屋頂，施工期間1名61歲簡姓工人疑似被強風掀起的鐵皮擊中，從6樓墜落，送醫急救之後宣告死亡。記者林昭彰／翻攝
新北市三重區今天上午有工人在永福街某公寓頂樓更換鐵皮屋頂，施工期間1名61歲簡姓工人疑似被強風掀起的鐵皮擊中，從6樓墜落，送醫急救之後宣告死亡。記者林昭彰／翻攝

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