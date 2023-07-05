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3人登馬崙山1人失蹤 搜救人員發現遺體在河床疑高處墜落
3人本月2日到台中市攀爬谷關七雄的馬崙山，其中腳程快的葉姓男子失蹤，2名友人報案，台中消防局、中華民國山難救助協會中區搜救委員會等單位人員連續多天上山搜尋，今天確認在河床找到遺體，疑為高處墜落死亡。
報案者說，他們當天中午登頂後，體力較佳的葉姓男子先下山，2名友人隨後慢慢下山，友人下午3點回到登山口，卻不見葉男蹤跡，等到下午4點多立即報案。
台中市消防局派谷關及和平分隊4人搜尋，由谷關分隊小隊長陳奕瑞帶隊前往搜尋，至凌晨12點未發現，隔天早上繼續派人搜尋中。
葉男的友人也在臉書登山借問站po文和照片，「請廣大山友幫忙」，內容提到，朋友7月2日早上8點20分登馬崙山，中午11點56分登頂，12點15分下山，中午1點10後沒多久過第二涼亭後就沒看到他，友人下午4點30報案。
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