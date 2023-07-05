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保護個人資料 台南消防局無線電通訊系統將加密

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南傳出不肖殯葬業者竊聽消防局的無線電，掌握患者、傷者死亡訊息後，搶載遺體。台南市消防局今天說，預計明年起3年內編列預算，加裝無線電加密功能，將消防人員和義消所使用各式無線電機近2000多隻全部加密，不致讓殯葬業者接聽。

近來各消防機關使用救災、救護無線電通訊系統遭民眾駭入，造成當事人隱私如人員抵達地址、罹病類別、送醫院所等民眾就醫個人資料洩漏，消防署要求各縣市消防局就所管無線電通訊系統必須建立加密機制，以確保個人資料安全。

消防局說，為防止第一時間，在救災及救護現場如殯葬業者接聽相關訊息，消防局預計在2024年至2026年編列預算，加裝無線電加密功能，將消防人員和義消所使用各式無線電機近2000多隻全部加密，讓救災及救護時，所有接聽及傳送訊息，因為具有保密功能，不致讓殯葬業者所接聽到。

在無線電還未全面加裝保密功能時，通報各外勤單位，在到達現場的時候，發現有OHCA（到院前心肺功能停止狀況），確實要求不在無線電中傳送有關OHCA訊息，盡量以電話或透過救護平板電腦切換至救護網內聯繫來傳送，待保密功能完全建置後，即可達成雙層保密功效。

針對「火腿族」或「香腸族」常會透過無線電監聽消防局頻道，消防局說，如果是殯葬業者或民間救護車業者，第一時間趕往現場搶生意，可依違反電信法第6條「電信事業及專用電信處理通信，他人不得盜接、盜錄或以其他非法方法侵犯其秘密」將他送辦，可處5年以下徒刑，得併科150萬元以下罰金。

為保護個人資料，台南市消防局將建立無線電通訊系統加密機制，以確保資訊安全。記者黃宣翰／翻攝
為保護個人資料，台南市消防局將建立無線電通訊系統加密機制，以確保資訊安全。記者黃宣翰／翻攝

電通 台南 患者

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