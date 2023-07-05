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男騎腳踏車載30公斤零件超載被警攔 烈日當頭卻發抖

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導

麻豆警分局下營分駐所員警執行巡邏勤務，發現一名男子騎乘腳踏車，後方載著30多公斤重的耕耘機零件，看來十分吃力，於是上前攔查關心，當時是近午時分，這名王姓男子熱得渾身是汗，看到員警卻瑟瑟發抖，他向警方表示是受人之託變賣零件，卻又說不出對方聯繫方式，員警帶他到取物現場逐戶查訪，被害人現身指認，王男才坦承犯行，訊後依竊盜罪嫌移送法辦。

下營分駐所員警吳俊傑、侯冠宏及實習生林宸瑋4日執行巡邏勤務，行經市道174線時，發現55歲王姓男子頂著烈日騎乘腳踏車，車後還載著耕耘機零件，明顯超載且搖搖晃晃，已經違反道路交通管理處罰條例，也怕他發生危險，上前攔查。

王男面對警方詢問，表示耕耘機零件是在鹽水區取得，因友人不要所以託他變賣，但他卻說不出友人手機，且天氣炎熱，渾身大汗的王男身體卻止不住顫抖，讓員警起疑，便帶著他前往鹽水區一帶查訪，找到一位郭姓農民，經指認後的確是他放在屋前的耕耘機零件，正疑惑為何不翼而飛，沒想到警方就找上門。

王男見無法辯駁，承認自己因缺錢花用，騎車經過該處，看到四下無人，就將零件搬上車，打算拿去變賣，一路從鹽水到下營，騎了10多公里竟然半途被警方逮住，可說是賊星該敗。

警方帶著王姓男子回到現場，被害人出面指認是自家耕耘機零件，王男才坦承犯行。圖／翻攝照片
警方帶著王姓男子回到現場，被害人出面指認是自家耕耘機零件，王男才坦承犯行。圖／翻攝照片
警方攔查時，王姓男子神色慌張，明明是大熱天卻抖個不停。圖／翻攝照片
警方攔查時，王姓男子神色慌張，明明是大熱天卻抖個不停。圖／翻攝照片
王姓男子腳踏車上載著農具耕耘機零件，大熱天騎在路上相當顯眼，警方攔查才發現東西竟是偷來的。圖／翻攝照片
王姓男子腳踏車上載著農具耕耘機零件，大熱天騎在路上相當顯眼，警方攔查才發現東西竟是偷來的。圖／翻攝照片

腳踏車 農民

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