買茶磚投資翻倍？高雄某科技公司老闆也險受騙

高雄某小型科技公司老闆在網路上加入茶磚同好會，有人向他推銷普洱茶磚，聲稱投資普洱茶磚也可翻倍賺。他信以為真，到銀行匯款，卻險些落入詐騙集團圈套。

據了解，70歲的錢姓老闆因酷愛飲茶，在網路加入茶磚同好會後，便有1名男子向他推銷普洱茶磚，稱普洱茶磚可以保值，放越久價值還會翻倍飆漲，令他一時不察，便同意買15萬5000元的茶磚。

錢姓老闆到國泰世華銀行匯款，行員問他匯款目的，他一說是要房屋裝潢，行員發覺是詐團常用來叫受騙人騙行員的老套說詞，便通知前鎮警分局復興路派出所員警到場，勸阻老翁匯款。

員警問出錢姓老闆其實是要投資茶磚，果然匯款目的是對方要他騙行員的說詞，認為是典型「假投資真詐財」手法，設圈套誘騙老翁。