重油汙染貴仔坑溪 業者辯「不慎打翻」難逃最重罰300萬
新北市泰山貴仔坑溪3日傍晚有民眾發現，明志路2段附近水溝內遍布又黑又臭的油汙，環保局循線稽查發現是上游已歇業的鑄鋁廠排出，負責人辯稱不慎打翻閒置已久的燃油桶並在現場致歉，但汙染事證確鑿，稽查員依違反水汙法告發最高300萬元罰鍰，並要求業者昨將汙染清理乾淨。
本月3日傍晚6時民眾向新北市環保局通報，泰山區明志路2段的大排水溝內遍布油汙疑似偷排廢水。稽查員獲報後出動圍攔油汙，並往通報地點上游查找，最後發現油汙來自一間結束營業的鋁合金壓鑄工廠。
環保局表示，在距通報地點1.5公里遠的鑄鋁廠外遇到負責人自首表示油汙來自於自家已歇業的工廠，工廠於5年前即停止生產，但場內尚未徹底清理，不慎打翻閒置已久燃油桶、約有200公升重油經場內溝渠排放至廠外，汙染河川十分抱歉，已將場內先行清理，通往外部溝渠中重油也以廢布吸附。
環保局表示，本案汙染事證確鑿，稽查員依違反水汙染防治法告發最高可處300萬元罰鍰。環保局強調，工廠即使停業或停工都應處理好廠內剩餘廢棄物或原料，處理不慎汙染環境仍會遭受處罰，後續也將向業者求償緊急應變措施相關的代為清理費用。
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