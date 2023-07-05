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影／恍神？台中男開車撞台74匝道護欄 車頭全爛手腳斷
台中市黃姓男子今天凌晨2時許，開車載友人行經台74線北屯二匝道附近時，因該處正在施工，縮減車道，黃疑未注意車前狀況，發現時緊急煞車後，轎車失控衝撞工程車後，再撞水泥護欄，黃車頭全毀，手腳骨折，已送醫治療，詳細肇事原因待查。
經查，黃姓男子（27歲）在今天凌晨2時許，開車載劉姓友人（28歲）沿台74線外側車道往北屯二匝道方向行駛，行經匝道時，疑因未注意車前狀況，看到施工車輛時，緊急煞車，轎車失控先撞上施工廠商的工程車後，再撞擊路旁水泥護欄。
巨大撞擊導致黃車車頭全毀，黃人也卡在駕駛座動彈不得，經消防局特搜隊員利用器材，才將黃男救出，黃手、腳都有骨折狀況，劉男則是手腳擦挫傷，都送醫急救，沒有生命危險。
第六警分局交通分隊調查，黃男無酒精濃度，但尚未接受警詢，初判是未注意車前狀況釀禍，詳細的肇事原因，仍待後續調查釐清。
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