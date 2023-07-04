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聯結車轉彎擦撞單車 7旬男騎士壓車底幸運僅骨折

聯合報／ 記者李易昌／新北即時報導

新北市新店區中央路與央北二路口，今天下午3時許一輛聯結車轉彎時不慎與一輛單車發生擦撞，騎士連人帶車被壓在聯結車底，用路人見狀趕緊通報119，警消趕抵後協助騎士脫困，所幸騎士意識清楚，送醫後無大礙。

新北市消防局第四大隊表示，今天下午3時23分，獲報一輛聯結車與騎著單車的70餘歲男子發生擦撞，男騎士連人帶車被壓在聯結車底，獲報後立即出動6車15人前往救援。

救援人員抵達後先替男騎士打靜脈輸液，旋即利用救助器材協助男騎士脫困，男騎士右腳骨折變形但意識清楚，救援人員立刻將他送醫救治。

大隊長陳志瑋呼籲，大型車輛視線死角為車輛前後方及左右兩側，轉彎時亦會產生內輪差現象，汽、機車、自行車及行人在道路通行、轉彎時，應盡量遠離大型車輛，避免進入大型車視野死角區域而發生意外，確保行車安全。

聯結車轉彎擦撞單車，7旬男騎士壓車底幸運僅骨折。記者李易昌／翻攝
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聯結車轉彎擦撞單車，7旬男騎士壓車底幸運僅骨折。記者李易昌／翻攝
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聯結車轉彎擦撞單車，7旬男騎士壓車底幸運僅骨折。記者李易昌／翻攝
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單車 自行車 骨折 新北

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