高雄鐵皮中古車行冒濃煙竄天際 幸未營業無人傷
高雄杉林清水路上一間鐵皮屋搭建的中古車行，今天傍晚5時突然竄出濃煙，經路人發現後趕緊通報警消，杉林消防分隊火速抵達現場後，15分鐘內就控制住火勢，並未延燒到廠內車輛，不過，車行今天並無營業，消防員已通知車廠李姓負責人配合調查。
高雄杉林區清水路上的中古車行下午突然冒出火光，遠遠就看得見濃煙直竄天際，消防員獲報火速抵達現場，但車行鐵門深鎖，今天並未營業，經聯繫車行李姓負責人，消防員入門初步查看發現，主要起火區域在內部辦公室。
高市府消防局指出，總計出動杉林、美濃、內門、旗山共4個消防分隊，10車20人前往注水灌救，半小時內就將火勢完全撲滅，燃燒面積約10平方公尺，目前消防員仍並在現場持續通風排煙。
至於起火原因，目前仍待火調人員釐清，據悉中古車行平時也是保修車廠，今天並未營業，杉林分隊已告知李姓負責人配合火災調查。
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