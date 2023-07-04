哥倫比亞女背包客遺失行李 暖警相助感受台灣最美風景

一名來自哥倫比亞的婦女席拉，以背包客來台自由行，前天搭高鐵到嘉義，準備造訪阿里山，沒想到高鐵坐過站，來到雲林站，發現過站趕緊下車，匆忙中竟把背包落在高鐵列車，護照和錢都不見了，因時值深夜，經警方和高鐵協助，她在派出所休息一夜，隔天警方把其失物全都原物找回，讓她親身感觸到台灣最美風景。

虎尾警分局大屯派出所警員鍾曜勤、鄭智生，前天深夜在雲林高鐵站周邊執行巡邏勤務，發現一名外籍女士佇立在路口徬徨無助，一臉情急不知所措的模樣，鍾、鄭心想這位外籍女子可能遇上麻煩，即上前關心詢問，得知女子的隨身行李遺失在高鐵上，加上夜已深，無法再搭車回嘉義站，心急如焚不知如何是好。

警方說，這位年約35歲的哥倫比亞籍女子席拉，是來台旅遊的背包客，在台灣旅遊多日，最後一天行程預計要前往嘉義阿里山看日出，她由高雄搭乘末班高鐵北上時，沒想到不小心錯過嘉義高鐵站下車時間，直到發現列車已開到雲林高鐵站，她一時心急，才慌亂跑下車，不慎將隨身行李遺落在高鐵列車上。

警方以簡單美語搭配手勢與女子溝通，詢問得知其隨身行李內有護照、現金以及重要證件，警方馬上與高鐵站務人員聯繫，確認其行李已被工作人員拾獲並暫時放在高鐵站內，由站務人員保管中，惟時值深夜，站務人員均已下班，無法馬上把背包交還給她。