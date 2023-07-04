桃園民間發心捐救護勘災車 消防局長：140輛救護車全捐贈

「取之社會、用於社會」桃園市南桃園民眾、團體發心回饋下，市府消防局第二、第四大隊半年共受贈4輛救護車、3輛勘災車，帶給救護、救災增添利器，消防局長龔永信今天下午表示，該局現在140多輛救護車，全部是民眾、團體捐贈，近年不少勤務車、勘災車也是民眾、團體捐贈，感謝民間團體、個人發心捐善舉，為救護、救災工作如虎添翼。

桃園市退休人員李克富昨天捐贈一輛新式救護車，由龔永信代表接受，交給消防局復旦分隊送護使用，這輛新式救護車搭載1台可攜式高階監護電擊器（具備呼吸速率、血壓、心律及血氧量測功能），整合AED、12導程心電圖、CPR反饋、手動電擊器多項功能，可提供病患到院前高品質急救處置，龔永信表示，感謝李克富捐贈救護車義舉，挽救更多寶貴的性命。

李克富表示，他曾車禍路倒，救護車來時，「感覺救星來了」，事後聽到救護車出勤都會特別關心出勤人員，他和家人曾受消防救護車幫助，感念消防人員高品質、無微不至的專業處置，希望將小愛化作大愛，用實際行動支持消防救護工作，幫助更多需要緊急救護病患。

益佳志工分享團長鄭福榮由該團執行長暨新屋防火宣導隊資深隊員陳佳惠穿針引線，以該志工分享團名義募資捐贈 一輛RAV4 災情勘查車，龔永信接受和回贈感謝狀表達感謝，該車交給新屋分局使用。鄭福榮希望透過這輛勘災車良好機動性，提升消防員執勤效率，達到預防災害，保障市民安全。