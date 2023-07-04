新店逆倫弒母血案 新北衛生局證實為精神照護個案

新北市新店區今天下午發生逆倫弒親血案，84歲詹姓婦人遭60歲連姓兒子手持菜刀砍下頭顱。新北市政府第一時間查詢此一家庭背景，確認未曾有家暴、脆弱家庭、高風險等通報，母子2人都沒有社福身分。

連男疑精神狀態不穩，傳出是四級列管人員。對此，新北市衛生局說明，個案是目前精神照護個案，近年因狀況穩定無異狀，由衛生所每年訪視一次，最近一次訪視在去年9月，家人反映他穩定就醫、社區適應穩定、無精神症狀表現。衛生局也說，今天事件是否有相關導因，尚待檢警調查，衛生局將會關懷家屬，並協助處理後續。

新店區今天下午發生的這起逆倫弒親血案，是鄰居聽到吵雜聲從門縫查看，看見詹婦倒臥在地，滿地血趕緊報案。社會局表示，此一家庭家境小康，除了死者、嫌疑人母子外，另有其他同住家人，經查未有家暴、脆家、高風險通報史及服務紀錄，母子倆均未具福利身分。