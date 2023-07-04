快訊

藍正龍驚爆婚變後首露面 親自證實「與周幼婷已分開」

雜糧基金會爆用補助養樁腳 黃國昌點名綠營3人：聘親屬「高中學歷月領49K」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新店逆倫弒母血案 新北衛生局證實為精神照護個案

聯合報／ 記者劉懿萱王慧瑛／新北即時報導

新北市新店區今天下午發生逆倫弒親血案，84歲詹姓婦人遭60歲連姓兒子手持菜刀砍下頭顱。新北市政府第一時間查詢此一家庭背景，確認未曾有家暴、脆弱家庭、高風險等通報，母子2人都沒有社福身分。

連男疑精神狀態不穩，傳出是四級列管人員。對此，新北市衛生局說明，個案是目前精神照護個案，近年因狀況穩定無異狀，由衛生所每年訪視一次，最近一次訪視在去年9月，家人反映他穩定就醫、社區適應穩定、無精神症狀表現。衛生局也說，今天事件是否有相關導因，尚待檢警調查，衛生局將會關懷家屬，並協助處理後續。

新店區今天下午發生的這起逆倫弒親血案，是鄰居聽到吵雜聲從門縫查看，看見詹婦倒臥在地，滿地血趕緊報案。社會局表示，此一家庭家境小康，除了死者、嫌疑人母子外，另有其他同住家人，經查未有家暴、脆家、高風險通報史及服務紀錄，母子倆均未具福利身分。

新北市新店區今天下午發生逆倫弒親血案。記者李易昌／翻攝
新北市新店區今天下午發生逆倫弒親血案。記者李易昌／翻攝

衛生局 家暴

延伸閱讀

新店弒母案／母子昨天一起上山種菜 今天發生爭執雙刀砍下母親頭顱

桌球／2023國際帕拉公開賽新北開打 陳柏諺取得2024帕運門票

新店逆子持菜刀砍下母頭顱 里長驚嚇透露家庭狀況

屏東高度疑似登革熱個案今3採 動員逾4千人次防疫

相關新聞

智能手表爆炸燒傷男童！業者第一時間回應曝光 過來人嘆：用3年送修5次

新北一名男童要去補習時，戴在右手的智能手表突然爆炸自燃，導致男童二度燒燙傷，可能需要植皮。新北市消保官於今（4）日查驗過後，證實男童手表是市面熱銷款Hero Watch。不少家長紛紛要求業者回覆，卻得到很官腔回應，氣炸直呼「不敢...

哥倫比亞女背包客遺失行李 暖警相助感受台灣最美風景

一名來自哥倫比亞的婦女席拉，以背包客來台自由行，前天搭高鐵到嘉義，準備造訪阿里山，沒想到高鐵坐過站，來到雲林站，發現過站...

智慧型手表自燃害男童二度燙傷 消保官稽查Hero Watch 廠商不接電話

•新北市土城10歲男童6月底在前往補習班路上，右手上的智慧型手表突然自燃，導致男童右手臂二度燒燙傷可能需要植皮。男童傷勢曝光引發家長焦慮，政府也高度重視，經濟部標檢局與新北市消保官已與家長聯繫，今天下午前往男童住處展開調查，消保官證實，自燃的智慧型手表就是熱銷的Hero Watch。...

有瑕疵？智能手表致男童2度燒燙傷 業者曝光原因

新北市土城10歲男童上月底在前往補習班路上，右手上的智能手表突然自燃，導致男童右手臂二度燒燙傷可能需要植皮。男童傷勢曝光...

新店逆倫弒母血案 新北衛生局證實為精神照護個案

新北市新店區今天下午發生逆倫弒親血案，84歲詹姓婦人遭60歲連姓兒子手持菜刀砍下頭顱。新北市政府第一時間查詢此一家庭背景...

高美濕地「海角明珠」傳3遊客落海失蹤 消防搜尋搶救中

世界知名景點台中高美濕地，今天下午發生遊客疑似落海意外，3名越南籍遊客落海失蹤，消防人員目前正搜救中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦