聽新聞
test
0:00 / 0:00
新店逆倫弒母血案 新北衛生局證實為精神照護個案
新北市新店區今天下午發生逆倫弒親血案，84歲詹姓婦人遭60歲連姓兒子手持菜刀砍下頭顱。新北市政府第一時間查詢此一家庭背景，確認未曾有家暴、脆弱家庭、高風險等通報，母子2人都沒有社福身分。
連男疑精神狀態不穩，傳出是四級列管人員。對此，新北市衛生局說明，個案是目前精神照護個案，近年因狀況穩定無異狀，由衛生所每年訪視一次，最近一次訪視在去年9月，家人反映他穩定就醫、社區適應穩定、無精神症狀表現。衛生局也說，今天事件是否有相關導因，尚待檢警調查，衛生局將會關懷家屬，並協助處理後續。
新店區今天下午發生的這起逆倫弒親血案，是鄰居聽到吵雜聲從門縫查看，看見詹婦倒臥在地，滿地血趕緊報案。社會局表示，此一家庭家境小康，除了死者、嫌疑人母子外，另有其他同住家人，經查未有家暴、脆家、高風險通報史及服務紀錄，母子倆均未具福利身分。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言