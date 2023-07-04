快訊

藍正龍驚爆婚變後首露面 親自證實「與周幼婷已分開」

雜糧基金會爆用補助養樁腳 黃國昌點名綠營3人：聘親屬「高中學歷月領49K」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

有瑕疵？智能手表致男童2度燒燙傷 業者曝光原因

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導

新北市土城10歲男童上月底在前往補習班路上，右手上的智能手表突然自燃，導致男童右手臂二度燒燙傷可能需要植皮。男童傷勢曝光引發家長焦慮，政府也高度重視，新北市消保官查證為Herowatch第一代，業者向消保官表示，第一代可更換電池，自然可能與雨水滲入有關。

土城男童右手戴的智能表上月底發生自燃導致男童二度灼傷，畫面驚心動魄引發許多家長焦慮，新北市主任消保官王治宇表示，經連絡醫院訪問家長，發現是Herowatch第一代手表。

業者向消保官表示對於發生此案感到痛心，表示第一代產品可換電池設計，因此沒有密合下雨可能滲入機體導致電池膨脹燃燒。兩年前已讓消費者免費更換新電池，可能有些消費者未更換導致造成憾事。之後產品都用密封式方式不能換電池，較無此安全疑慮。

消保官說，業者提出安全性證明，購買第一代產品的消費者後續仍可更換為新電池，或著補差價更換最新款Herowatch，相關產品的民眾若有疑慮可聯繫該公司個案處理，業者表示有產品責任險，消費者不用擔心，消保官也將積極為消費者爭取權益。

新北市消保官下午至關於時間公司查驗第一代產品。圖／新北市消保官提供
新北市消保官下午至關於時間公司查驗第一代產品。圖／新北市消保官提供
新北市消保官下午至關於時間公司查驗第一代產品。圖／新北市消保官提供
新北市消保官下午至關於時間公司查驗第一代產品。圖／新北市消保官提供

消保官 新北

延伸閱讀

影／土城男童腕上突冒熊熊烈焰 智能手表爆炸畫面曝光

智能手表自燃造成男童2度燙傷 中央與地方聯手出擊

兒童智能表自燃燙傷10歲男童 新北消防：鋰電池別過度充電

4顆廢電池換1元 新竹縣AI無人電池回收站啟用

相關新聞

智能手表爆炸燒傷男童！業者第一時間回應曝光 過來人嘆：用3年送修5次

新北一名男童要去補習時，戴在右手的智能手表突然爆炸自燃，導致男童二度燒燙傷，可能需要植皮。新北市消保官於今（4）日查驗過後，證實男童手表是市面熱銷款Hero Watch。不少家長紛紛要求業者回覆，卻得到很官腔回應，氣炸直呼「不敢...

高雄鐵皮中古車行冒濃煙竄天際 幸未營業無人傷

高雄杉林清水路上一間鐵皮屋搭建的中古車行，今天傍晚5時突然竄出濃煙，經路人發現後趕緊通報警消，杉林消防分隊火速抵達現場後...

哥倫比亞女背包客遺失行李 暖警相助感受台灣最美風景

一名來自哥倫比亞的婦女席拉，以背包客來台自由行，前天搭高鐵到嘉義，準備造訪阿里山，沒想到高鐵坐過站，來到雲林站，發現過站...

智慧型手表自燃害男童二度燙傷 消保官稽查Hero Watch 廠商不接電話

•新北市土城10歲男童6月底在前往補習班路上，右手上的智慧型手表突然自燃，導致男童右手臂二度燒燙傷可能需要植皮。男童傷勢曝光引發家長焦慮，政府也高度重視，經濟部標檢局與新北市消保官已與家長聯繫，今天下午前往男童住處展開調查，消保官證實，自燃的智慧型手表就是熱銷的Hero Watch。...

有瑕疵？智能手表致男童2度燒燙傷 業者曝光原因

新北市土城10歲男童上月底在前往補習班路上，右手上的智能手表突然自燃，導致男童右手臂二度燒燙傷可能需要植皮。男童傷勢曝光...

新店逆倫弒母血案 新北衛生局證實為精神照護個案

新北市新店區今天下午發生逆倫弒親血案，84歲詹姓婦人遭60歲連姓兒子手持菜刀砍下頭顱。新北市政府第一時間查詢此一家庭背景...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦