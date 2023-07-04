有瑕疵？智能手表致男童2度燒燙傷 業者曝光原因

新北市土城10歲男童上月底在前往補習班路上，右手上的智能手表突然自燃，導致男童右手臂二度燒燙傷可能需要植皮。男童傷勢曝光引發家長焦慮，政府也高度重視，新北市消保官查證為Herowatch第一代，業者向消保官表示，第一代可更換電池，自然可能與雨水滲入有關。

土城男童右手戴的智能表上月底發生自燃導致男童二度灼傷，畫面驚心動魄引發許多家長焦慮，新北市主任消保官王治宇表示，經連絡醫院訪問家長，發現是Herowatch第一代手表。

業者向消保官表示對於發生此案感到痛心，表示第一代產品可換電池設計，因此沒有密合下雨可能滲入機體導致電池膨脹燃燒。兩年前已讓消費者免費更換新電池，可能有些消費者未更換導致造成憾事。之後產品都用密封式方式不能換電池，較無此安全疑慮。

消保官說，業者提出安全性證明，購買第一代產品的消費者後續仍可更換為新電池，或著補差價更換最新款Herowatch，相關產品的民眾若有疑慮可聯繫該公司個案處理，業者表示有產品責任險，消費者不用擔心，消保官也將積極為消費者爭取權益。