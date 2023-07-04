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花蓮男無故闖宮廟反鎖襲警 警鳴槍逮捕送辦

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

58歲楊男在今早6時許，突然闖入花蓮一間宮廟，還將門反鎖不開門。花蓮警分局中正派出所員警只能從窗戶進入，楊男卻情緒失控拿酒瓶、香爐攻擊員警，警方見噴辣椒水無效，便對空鳴槍示警，並用警棍與警力壓制。楊男頭部受傷縫3針，2名員警也掛彩，訊後依法送辦。

花蓮警分局指出，中正派出所今早接獲報案，在花蓮市某宮廟內有男子無故闖入，並將門反鎖拒不開門，警方到場後，經廟方同意由窗戶進入，沒想到在入內過程中，男子不斷丟擲酒瓶攻擊，員警立即上前噴灑辣椒水。

不過，楊男仍持續用酒瓶及鈍器攻擊員警，員警便對無人處所鳴槍示警，但他仍情緒失控不斷攻擊，員警用警棍制止，在支援警力到場後，立刻上前逮捕。過程中男子強力反抗，導致2名員警及男子皆有受傷，男子頭部受傷縫了3針，員警手部割傷、頭部擦挫傷等，經送醫診治後皆無大礙。

據了解，楊姓男子未有就醫紀錄，不清楚為何突然情緒失控，攻擊員警，全案依侵入住宅、毀損及妨害公務罪，移送花蓮地方檢察署偵辦。

花蓮58歲楊姓男子不知何故闖入一間宮廟反鎖，甚至襲擊員警，被警方移送法辦。圖／警方提供
花蓮58歲楊姓男子不知何故闖入一間宮廟反鎖，甚至襲擊員警，被警方移送法辦。圖／警方提供

花蓮 情緒 辣椒水

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