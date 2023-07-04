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新店弒母案／母子昨天一起上山種菜 今天發生爭執雙刀砍下母親頭顱

聯合報／ 記者李易昌林昭彰／新北即時報導

新北市新店區今天下午驚傳弒母命案，84歲詹姓婦人慘遭60歲連姓兒子以菜刀砍下頭顱屍首分離，當地里長透露，昨天凶嫌還帶著母親上山種菜、運動，沒想到今天上午2人發生爭執，下午就傳出人倫悲劇。警方已逮捕嫌犯，案情還在釐清當中。

新店警分局碧潭派出所是在今天下午1時55分，接獲新生里辦公室報案。發現人是1名老婦人，受委託前往死者家中拿寄放的東西，按門鈴後往屋內看，見到1名男子雙手沾有血跡，且有人倒臥在地不動，隨即向里辦公室反應，里辦公室向警方報案。

員警趕抵並通知消防隊破門，發現84歲詹姓老婦倒臥客廳，頭部與頸部有刀傷，已明顯死亡，一旁還有2把菜刀，而59歲連姓兒子則在屋內，被警方當場逮捕。

里長透露，詹姓老婦育有4男1女共5名子女，平時與二兒子（凶嫌）及另2名兒女同住。凶嫌3日帶著母親上山種菜、運動，平時也會協助母親到市場賣菜，家中經濟狀況還好，聽說母子倆今天上午有吵架，不料下午就傳出人倫悲劇。

新北市新店區今天下午驚傳弒母命案，警方已逮捕嫌犯，案情還在釐清當中。記者李易昌／翻攝
新北市新店區今天下午驚傳弒母命案，警方已逮捕嫌犯，案情還在釐清當中。記者李易昌／翻攝

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