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智能手表爆炸燒傷男童！業者第一時間回應曝光 過來人嘆：用3年送修5次

聯合新聞網／ 綜合報導
智能手表爆炸自燃，男童右手臂2度燒燙傷恐須植皮。記者李易昌／翻攝
智能手表爆炸自燃，男童右手臂2度燒燙傷恐須植皮。記者李易昌／翻攝

新北一名男童要去補習時，戴在右手的智能手表突然爆炸自燃，導致男童二度燒燙傷，可能需要植皮。經濟部標檢局於今（4）日查驗過後，證實男童手表是Herowatch第一代。許多家長要求業者第一時間回覆，卻得到很官腔回應，氣炸直呼「不敢用了」。

一名男童的智能手表Herowatch第一代突然爆炸自燃，造成手臂二度燒燙傷，畫面相當驚悚。經濟部標檢局表示，目前正在調查起火原因，指出男童手表為Herowatch第一代，非目前市面上販賣的第二代或Mini版本。

由於Herowatch在市面上很熱銷，不少已經購買的家長看到相關消息很慌張，紛紛湧入臉書社團「兒童智能手表智慧手表討論區」討論。有人在留言區中貼出業者第一時間的回覆，對方表示，目前沒接收到任何客戶的反應，「畢竟若發生這樣的事情，我們應該會第一時間收到家長的反映」，也強調為了讓客戶安心繼續使用，會盡力打聽確認品牌，若有進一步的消息，會再讓客戶知道。

有家長貼出業者第一時間的回覆。圖／擷自臉書社團「兒童智能手錶智慧手錶討論區」
有家長貼出業者第一時間的回覆。圖／擷自臉書社團「兒童智能手錶智慧手錶討論區」

不少網友看到回覆氣炸，「他們就是複製貼上回覆一樣的東西，我直接開嗆！超級火大！」、「先不要戴了！好可怕啊！安全第一」、「我才剛買...」。但也有家長表示目前都正常，「小心為上，已經提醒小朋友，只要感覺不正常會燙，立刻拆除」、「不管哪個牌子，都要告知孩子，當感覺手表溫度異常上升就要先拆下來」。

也有買進第一代版本的家長表示，「我是一代用了2年多快三年，但我換了4顆電池，因為發現電池膨脹，我就換，其他真的沒什麼問題，而且當時客服也很積極回覆」、「我兒子用第一代，當初也是看部落客分享，用了三年了，送修大概有五次以上吧！本想支持本土品牌的....」、「NCC無效認證？就說買大牌就好」。

爆炸 品牌 消保官 NCC

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